Elezioni a Barga: CasaPound invita a votare Tommaso Boggi per Mastronaldi sindaco

giovedì, 23 maggio 2019, 14:49

È un'indicazione di voto per tesserati e simpatizzanti della Mediavalle, quella della segreteria provinciale di CasaPound Lucca che, attraverso il suo coordinatore provinciale Fabio Barsanti, invita a votare la "Lista del Cuore" per Mastronaldi sindaco, dando la preferenza a Tommaso Boggi per il Consiglio comunale.



"Le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Barga - dichiara Barsanti - saranno l'occasione per dimostrare come sul territorio ci sia voglia di cambiamento. Nella Mediavalle, molto più che nelle altre zone della provincia, il dominio del centro-sinistra a guida Pd ha portato ad un sistema di potere che, ormai, stride con i tanto decantati pilastri della democrazia. Qui, come altrove, i cittadini si troveranno di fronte ad una scelta: proseguire con la cattiva politica di potere, o puntare sul cambiamento."



"È sotto gli occhi di tutti - prosegue il coordinatore provinciale di CasaPound - come questo cambiamento, nel comune di Barga, possa avvenire soltanto sostenendo la Lista del Cuore del candidato sindaco Mastronaldi. L'unico che, all'opposizione, ha sempre avuto una posizione coerente sulla questione principale del territorio: il no al pirogassificatore. La sola lista che, a Barga, rappresenta quella destra della quale CasaPound è l'erede a tutti gli effetti in provincia di Lucca. Per questo invitiamo a votare la sua lista, dando la preferenza a Tommaso Boggi, uno degli animatori della battaglia contro il pirogassificatore e che, assieme a CasaPound, scese in piazza nella manifestazione del 13 ottobre."