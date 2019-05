Maltempo, in Toscana distrutti 1.000 quintali di ciliegie

Altre notizie brevi

"Un futuro per Bagni di Lucca" invita, venerdì 7 giugno alle 21, i cittadini ad un incontro pubblico presso il "Rifugio Fiori" di Pieve di Monti di Villa. Gli abitanti di Riolo, La Calda, Granaiola, Monti di Villa, Pieve di Monti di Villa.

Si è svolto ieri (mercoledì) nella sede Cisl a S.Anna (Lucca) il direttivo di Lucca per eleggere all'interno della Slp Cisl gruppo Poste di Toscana Nord il nuovo coordinatore provinciale. Passaggio di consegne ufficializzato, dunque, tra Marco Tortelli che lascia per raggiunti limite di mandati (ne ha svolti ben tre)...

Concerto ufficiale per la Festa della Repubblica, sabato 1 giugno alle 21,15 in Piazza XX Settembre a Borgo a Mozzano, tenuto dal Complesso Bandistico Paesano Valdottavo, diretto dal M° Riccardo Sodini.

"Lo sviluppo rurale, l'innovazione e le problematiche dell'agricoltura siano al centro dell'attenzione dell'Europa a partire dalle due emergenze che mettono in seria difficoltà i nostri agricoltori: la massiccia presenza di ungulati e le aggressioni del lupo". L'appello ai neoparlamentari europei eletti in Toscana arriva dal presidente di Confagricoltura Toscana, Francesco Miari Fulcis.

A partire da sabato 1 giugno ripartono le aperture estive del Museo della Figurina di Gesso e dell’Emigrazione “G. Lera” di Coreglia Antelminelli. Il Museo sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore...

I soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L’Ufficio comune della gestione associata, situato presso il comune di San Romano in Garfagnana, informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alle iscrizioni al servizio comunale di nido d’infanzia “La Giostra dei Colori “ A.E. 2019/2020 Posti disponibili 15.

Domenica 26 maggio, a partire dalle 17, a Metello si terrà la seconda edizione di "Corri con le Piccole Aquile", attività ludico motoria per bambini di tutte le età. Due le prove in cui i bambini si metteranno in gioco: la mini corsa in montagna, con un percorso con piccoli...

È un'indicazione di voto per tesserati e simpatizzanti della Mediavalle, quella della segreteria provinciale di CasaPound Lucca che, attraverso il suo coordinatore provinciale Fabio Barsanti, invita a votare la "Lista del Cuore" per Mastronaldi sindaco, dando la preferenza a Tommaso Boggi per il Consiglio comunale."Le elezioni per il rinnovo del...

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è in prima fila per prevenire e combattere gli effetti dei cambiamenti climatici: e per questo, aderisce alle manifestazioni in programma domani (venerdì 24 maggio) per il secondo sciopero globale per il clima, promosso a livello globale dalla giovanissima ragazza di origini svedesi,...