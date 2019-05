Maltempo, l'allarme degli agricoltori: "Se stanotte scendiamo di nuovo sotto zero, sarà il disastro"

Altre notizie brevi

"L'aggiudicazione definitiva ad Autolinee Toscane Spa (RATP) della gara per il TPL della Toscana non porrà di certo fine ai numerosi contenziosi, come di fatto ampiamente annunciato dai contendenti.Siamo innanzitutto preoccupati per la qualità del trasporto pubblico in Toscana, ma anche per le per le sorti degli investimenti dei soci...

Ad ulteriore precisazione sulla questione dell’accessibilità del nuovo centro socio sanitario di Castelnuovo Garfagnana, l’Azienda USL Toscana nord ovest fa presente che lunedì 6 maggio l’Azienda incontrerà il proprietario dell’immobile per una rivalutazione tecnica complessiva.

Si terrà venerdì 3 maggio alle 21 il nono appuntamento di "Castelnuovo nel Mondo" , la serie di incontri promossi dall'amministrazione comunale di Castelnuovo Garfagnana finalizzati ad incontrare personaggi che hanno segnato una brillante carriera professionale lontano da Castelnuovo ma che qui hanno avuto i natali.

La ricorrenza del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, verrà celebrata mercoledì a Castelnuovo di Garfagnana con una manifestazione promossa dalle organizzazioni sindacali d’intesa con l’amministrazione comunale. I partecipanti si ritroveranno di fronte al Teatro Alfieri per formare un corteo che, al suono della Filarmonica Giuseppe Verdi, percorrerà le principali vie...

L’ufficio scuola del comune di San Romano in Garfagnana informa che sono aperte le domande per gli incentivi per gli studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni economiche difficili .

Sabato 27 e domenica 28 aprile per la Parrocchia di San Giovanni Battista in Pieve di Controni è la Solennità del SS Crocifisso. Si celebra l’immagine, di origine medioevale, del crocifisso che, si racconta, abbia sconfitto in passato la peste che aveva colpito questi luoghi.

Questa mattina la stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano è intervenuta per soccorrere quattro escursionisti in difficoltà sul Monte Tambura.I quattro, stranieri e totalmente privi di equipaggiamento, erano partiti giovedì sera da Campocatino per raggiungere il Bivacco Aronte al Passo della Focolaccia attraverso il passo della Tombaccia.

In occasione del 1° maggio non verrà effettuata la raccolta anche alle attività commerciali del comune; il servizio riprenderà però dal giorno successivo così come previsto da eco calendario.

Raccolta rifiuti nel comune di Barga. Ecco tutte le informazioni da sapere in occasione del 1° maggio. A darne notizia l’assessore all’Ambiente, Giorgio Salvateci: "In occasione del 1° maggio non verrà infatti effettuata la raccolta dell’indifferenziato e degli oli esausti. Il servizio di raccolta indifferenziato e oli esausti riprenderà normalmente il mercoledì successivo, 8 maggio".

Domani (24 aprile) a Barga verrà presentata la lista ViviAmo Barga Caterina Campani Sindaco, presso Villa Moorings alle 17,30, aperta a tutti coloro che vorranno partecipare. Saranno presenti tutti candidati consiglieri: Maresa Andreotti, Beatrice Balducci, Lorenza Cardone, Giacomo Cella, Sabrina Giannotti, Manuel Graziani, Filippo Lunardi, Claudio Menconi, Sabrina Moni, Pietro Onesti, Francesca Romagnoli, Massimo...