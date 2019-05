Nido d'infanzia, iscrizioni aperte a San Romano

lunedì, 27 maggio 2019, 18:20

L’Ufficio comune della gestione associata, situato presso il comune di San Romano in Garfagnana, informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alle iscrizioni al servizio comunale di nido d’infanzia “La Giostra dei Colori “ A.E. 2019/2020



Posti disponibili 15. Possono essere ammessi al servizio tutti i bambini di età da 3 mesi a 3 anni, i bambini/e residenti nei comuni aderenti alla gestione associata hanno diritto di precedenza.



Sono ammessi anche i bambini residenti in altri comuni, solo se si dovesse verificare una disponibilità di posti e quindi una mancanza di domande da parte dei residenti nei comuni della gestione associata. Per i residenti nei comuni della gestione associata le rette sono: tempo pieno ( 7.30 – 18.00 ) euro 150,00 mensili; tempo parziale (7.30-14.00 e/o 11.30/18.00 ) euro 110,00 mensili; tempo pomeridiano (13.00/18.00) euro 100,00 mensili. Per i residenti in altri comuni, le rette sono: tempo pieno ( 7.30 – 18.00 ) euro 200,00 mensili; tempo parziale (7.30-14.00 e/o 11.30/18.00 ) euro 160,00 mensili; tempo pomeridiano (13.00/18.00) euro 150,00 mensili Si ricorda che le famiglie possono accedere al bonus Inps Nido che abbatte le rette di accesso al servizio come sopra riportate.



Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, ( l’importo massimo annuo di euro 1.500,00= euro viene riparametrato su 11 mensilità )per un importo massimo di 136,37 euro direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. La domanda di iscrizione al servizio scade il 30 giugno 2019 e deve essere presentata al comune di San Romano in Garfagnana, sede dell’ufficio comune per la gestione associata. In occasione dell’open day che si terrà sabato 1 giugno 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso il nido d’infanzia comunale “La Giostra dei Colori“ sito in Viale Eugenio Mattei nel Capoluogo, sarà possibile ritirare la domanda di iscrizione alla struttura.



La domanda di iscrizione è altresì scaricabile dal sito www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it Per informazioni contattare il nido d’infanzia tel. 0583/613406 o ufficio comunale al n. 0583/613181