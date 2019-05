Tari, proroga dei termini di pagamento a Borgo a Mozzano

Altre notizie brevi

sabato, 18 maggio 2019, 14:48

Il maltempo interesserà buona parte della regione fino alla giornata di domani, domenica 19 maggio. La Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo per pioggia, già emesso ieri, fino alle ore 12 di domani.

sabato, 18 maggio 2019, 13:22

L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda agli assistiti celiaci che dal 1° giugno 2019 cesserà la validità dei buoni cartacei, che pertanto oltre quella data non saranno più utilizzabili.

sabato, 18 maggio 2019, 13:08

Andrà in onda lunedì 20 maggio, alle ore 20 su Noi Tv, una nuova trasmissione del ciclo “Salute!” ideato dall’Azienda USL Toscana nord ovest con la collaborazione di alcune delle emittenti locali accreditate a livello regionale.

sabato, 18 maggio 2019, 13:03

"La decisione del TAR della Toscana che ha sospeso in via cautelare la caccia in braccata al cinghiale, è di fatto una condanna a morte per tante produzioni viti-vinicole della Toscana e quindi per tante aziende che sulle viti e sul vino di qualità hanno fatto investimenti cospicui" così Luca Sanjust...

sabato, 18 maggio 2019, 11:26

Il 9 giugno un evento legato al mondo delle api e a tutto cio' che vola intorno a loro nel centro storico di Barga in occasione del mercatino della seconda domenica del mese.

venerdì, 17 maggio 2019, 16:53

Ancora un appuntamento, il decimo, per "Castelnuovo nel Mondo", la fortunatissima serie di incontri con personaggi che hanno in comune il fatto di essere nati a Castelnuovo Garfagnana e che hanno intrapreso una brillante carriera lontano dal luogo natio. Domenica 19 maggio alle 18, in Sala Suffredini, sarà la volta di...

venerdì, 17 maggio 2019, 14:21

Codice giallo dalla mezzanotte di stasera, venerdì, alle 20 di domani, sabato 18 maggio, per precipitazioni e temporali anche forti su costa e Arcipelago in estensione verso l'interno. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso una vigilanza per rischio idrogeologico e idraulico a causa di un peggioramento delle...

mercoledì, 15 maggio 2019, 16:29

"Leggiamo con stupore che il TAR della Toscana sospende in via cautelare la principale attività di controllo e contenimento dei cinghiali prevista dalla legge obiettivo ignorando completamente la prima finalità della legge, cioè quella di tutelare le attività antropiche compresa quella agricola ed i valori ambientali e di Biodiversità della nostra regione.

giovedì, 9 maggio 2019, 14:29

«In merito alla realizzazione del Centro sanitario a Fornoli, mi permetto sommessamente di far osservare a Sinistra per Bagni di Lucca che ormai da diversi anni la sanità è competenza regionale. Da un anno sono consigliere regionale. La mia interrogazione si rivolge all’assessore regionale, Pd, e al presidente della Regione, Leu.

martedì, 7 maggio 2019, 15:07

"L'aggiudicazione definitiva ad Autolinee Toscane Spa (RATP) della gara per il TPL della Toscana non porrà di certo fine ai numerosi contenziosi, come di fatto ampiamente annunciato dai contendenti.Siamo innanzitutto preoccupati per la qualità del trasporto pubblico in Toscana, ma anche per le per le sorti degli investimenti dei soci...