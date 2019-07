Cave, Ceccarelli a Confindustria: "Piano frutto di ampio confronto e la disponibilità al dialogo ci sarà anche in futuro"

Altre notizie brevi

mercoledì, 31 luglio 2019, 13:26

Adeguare le disposizioni relative alla durata dell’incarico del direttore generale in analogia con quanto già disposto per il direttore di Ait (Autorità idrica toscana); prorogare l’incarico dell’attuale direttore generale dell’Ato Toscana Costa per un periodo di almeno 12 mesi dalla sua scadenza, per assicurare la conclusione del percorso di affidamento...

lunedì, 29 luglio 2019, 16:58

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato oggi il decreto che dichiara lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici che hanno colpito il 27 e 28 luglio vaste aree della Toscana. Sono interessate al provvedimento le Province di Arezzo, Lucca, Grosseto, Livorno, Siena e la Città...

lunedì, 29 luglio 2019, 12:45

La Regione interverrà direttamente per sostenere i costi aggiuntivi del contratto integrativo che interessa oltre 400 operai forestali. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi nel corso di una conferenza stampa convocata a Palazzo Strozzi Sacrati.

domenica, 28 luglio 2019, 18:16

Domattina il presidente Enrico Rossi firmerà l'emergenza regionale per i danni causati dal maltempo di ieri pomeriggio e di questa notte in Toscana, soprattutto nell'Aretino e sull'Amiata. E verrà fatta la richiesta di emergenza nazionale e anche di calamità nazionale (per i danni all'agricoltura).

domenica, 28 luglio 2019, 16:36

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che il servizio elettrico in Toscana, con particolare riferimento alla zona di Arezzo e provincia fortemente colpita dal fenomeno di maltempo (oltre ad alcune aeree delle province di Firenze, Siena, Grosseto e Lucca),...

mercoledì, 24 luglio 2019, 14:57

L’assessore all’ambiente del comune di Barga comunica che è momentaneamente sospeso il servizio di ritiro delle vernici presso il Centro di Raccolta di San Pietro in Campo.

martedì, 23 luglio 2019, 19:42

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio alla Cartiera del Borgo a Fabbriche di Vallico. Secondo le prime ricostruzioni, pare che un uomo sia rimasto ferito dopo essere stato colpito al viso con una cinghia.

martedì, 23 luglio 2019, 15:44

Ammonta a 1 milione e 55mila euro lo stanziamento che la Regione ha deliberato in seguito alle frane e alle alluvioni che hanno colpito le province di Massa Carrara, Lucca, Arezzo, Siena e Grosseto tra aprile e maggio, con la conseguente dichiarazione di stato di emergenza regionale.

martedì, 16 luglio 2019, 18:13

I consiglieri Laura Lucchesi e Claudio Gemignani invitano la popolazione giovedì 18 luglio dalle 10 alle 11:30 a recarsi al gazebo presso il parco giochi a Cafaggio per firmare la petizione per la riapertura del comune il sabato.

martedì, 16 luglio 2019, 17:59

Domenica 21 luglio torna l’antica “Festa del grano” a Campaiana, organizzata dalle associazioni del paese di Corfino e patrocinata dal comune di Villa Collemandina. Il programma prevede il ritrovo alle 8.30 del mattino e partenza a piedi con la guida, con colazione al sacco presso la “fonte dell’amore”.