Colpito al viso da una cinghia: ferito in cartiera

martedì, 23 luglio 2019, 19:42

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio alla Cartiera del Borgo a Fabbriche di Vallico. Secondo le prime ricostruzioni, pare che un uomo sia rimasto ferito dopo essere stato colpito al viso con una cinghia.

L'intervento dei sanitari è scattato alle 16.05. Sul posto si sono diretti i mezzi di soccorso e la medicina del lavoro. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso 3 che ha portato il paziente, in codice giallo, all'ospedale di Pisa. L'uomo avrebbe riportato un trauma cranico, ma non risulterebbe in gravi condizioni.