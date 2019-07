Domenica riunione pubblica per aderire al PIF del G.A.L.

venerdì, 12 luglio 2019, 17:24

Il G.A.L. Montagnappennino comunica che la scadenza per la presentazione dei progetti integrati di filiera (PIF) a valere sul bando è fissata per il 25 luglio.

I Progetti Integrati di Filiera sono uno strumento che aggrega gli attori delle principali filiere presenti sul territorio al fine di superare le principali criticità delle filiere stesse, per favorire i processi di riorganizzazione e consolidamento e per realizzare relazioni di mercato più equilibrate. I progetti integrati consentono, inoltre, di sostenere la redditività delle imprese in stretta relazione con il settore primario e di incentivare l’innovazione di processo e di prodotto nonché la cooperazione tra le stesse imprese;

L’azienda Cooperativa Agricola dei Colli – Società Agricola Cooperativa, in qualità di capofila, si propone di raggruppare le aziende interessate a beneficiare delle opportunità che il Bando prevede. Il PIF che si intende realizzare attiverà una o più delle seguenti filiere: Biodiversità vegetali e animali; Produzioni zootecniche di qualità; Frutticoltura di montagna; Orticoltura di montagna; Cerealicoltura di montagna; Apicoltura; Turismo rurale.

L’obiettivo è quello di supportare gli investimenti nelle aziende agricole, incentivare la diversificazione produttiva e l’integrazione tra produzione primaria e le fasi a valle della stessa (trasformazione, commercializzazione), favorire lo sviluppo del mercato locale al fine di valorizzare le produzioni del territorio e il turismo rurale.

A tale scopo è convocata, per il giorno domenica 14 luglio alle 10:30 presso Il Bar Magazzini Paolo - Via Felice 31, Petrognola Piazza al Serchio una riunione pubblica con il seguente ordine del giorno:

a) il settore della filiera nel quale si svilupperà il progetto;

b) il capofila;

c) le opportunità offerte dal bando PIF;

d) i vincoli e le limitazioni del bando PIF;

e) l’idea progettuale relativa alla filiera;

f) le modalità di adesione al progetto e di selezione dei partecipanti;

g) la necessità di sottoscrivere un Accordo di filiera tra tutti i partecipanti per la gestione dei rapporti commerciali interni, comprensivo di riferimenti agli eventuali vincoli e penalità applicati in sede di attuazione degli investimenti di filiera.

Per maggiori informazioni e per l’adesione al progetto il soggetto capofila invita a contattare il Per. Agr. Antonio Sacchini tel. 3356474857, info@antoniosacchini.it