Festa San Paolino, rimane aperta la Fortezza di Mont'Alfonso

Altre notizie brevi

mercoledì, 10 luglio 2019, 13:26

La situazione dei centri di accoglienza straordinaria (Cas) in Toscana è al centro dell’interrogazione presentata da Jacopo Alberti (Lega), portavoce dell’opposizione, alla luce della proposta di legge all’ordine del giorno d’Aula che intende aiutare i migranti ospitati nei Cas (centri d’accoglienza straordinaria), penalizzati, secondo la Regione, dal decreto legge dell’ottobre 2018 – il cosiddetto decreto...

mercoledì, 10 luglio 2019, 09:20

Sistema Ambiente Spa informa che venerdì 12 luglio, in occasione della festa del Santo Patrono (San Paolino), gli sportelli dell’ufficio TIA di Borgo a Mozzano rimarranno chiusi. Si invita pertanto la cittadinanza a voler prendere nota di tale chiusura.

lunedì, 8 luglio 2019, 14:49

Cali di pressione, disidratazione, malori, spossatezza sono fra gli effetti negativi più frequenti del grande caldo, ma anche dell'afa e degli sbalzi di temperature di questi giorni, soprattutto nelle persone anziane e in coloro che soffrono di patologie croniche.

mercoledì, 3 luglio 2019, 11:38

La Regione offre ai neodiciottenni (ed a tutti i nati nell'anno 2001 residenti in Toscana) la possibilità di viaggiare gratis su tutti i treni regionali toscani nel mese di agosto 2019.

martedì, 2 luglio 2019, 13:10

Marco Neri, classe 1955, maremmano, titolare dell'azienda San Ottaviano di Monterotondo Marittimo, è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana, l'associazione di categoria che riunisce 6 mila imprenditori agricoli toscani. Neri, che subentra a Francesco Miari Fulcis, è stato elettoall'unanimità dall'assemblea dei soci della Federazione regionale degli agricoltori della Toscana che si...

martedì, 2 luglio 2019, 10:49

Il 25 giugno 2018 i militari della stazione di Barga hanno denunciato in stato di libertà per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice un uomo 70enne, residente a Barga, geometra e pregiudicato, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Prato.

giovedì, 27 giugno 2019, 09:01

Il gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca" e i due consiglieri comunali Laura Lucchesi e Claudio Gemignani invitano lunedì 8 luglio alle 21 gli abitanti di Guzzano, Gombereto, Longoio e Mobbiano, San Gemignano, Pieve, Vetteglia, San Cassiano e Palleggio ad un incontro pubblico presso la terrazza del "Ristorante da...

mercoledì, 26 giugno 2019, 11:06

"Al Terzo Settore non servono altre proroghe e altre incertezze, servono tempi certi e regole chiare" questo l'appello che Acli Toscana rivolge ai parlamentari toscani presenti in Parlamento.

domenica, 23 giugno 2019, 09:42

Il gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca" e i due consiglieri comunali Laura Lucchesi e Claudio Gemignani invitano gli abitanti di Montefegatesi e località limitrofe, Le Valli, Albereta, martedì 25 giugno alle 21, ad un incontro pubblico presso "Il Circolo" di Montefegatesi.

martedì, 18 giugno 2019, 17:05

Domenica 23 giugno, in un paesino chiamato Alva, si terrà la "Scampagnata", una festa italiana annuale. Quest'anno, come evento unico mai fatto, si svolgerà il tiro della forma. Come ospiti e campioni di tiro verranno Roberto Lazzurri & Nico Santi che dimostreranno in terra scozzese questo antico sport.