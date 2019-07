Toscana: allerta arancione per temporali sulla costa e sull’Arcipelago

domenica, 14 luglio 2019, 18:12

Allerta arancione dalle 7 e fino alle 21 di domani, lunedì 15 luglio per forti temporali a carattere diffuso in Arcipelago, a carattere sparso lungo la costa centrale e meridionale in rapida estensione alla costa e alle zone Appenniniche, e successivamente nel corso della mattinata anche alle zone interne del territorio.

Dalla mattinata c’è infatti la possibilità di isolati temporali anche sulle rimanenti zone della regione dovuti ad un rapido e marcato peggioramento delle condizioni meteo.

Nel corso della sera tendenza a graduale miglioramento a partire dalle zone settentrionali, con precipitazioni in lenta attenuazione-cessazione.

Sempre domani, lunedì, al mattino vento moderato di Scirocco con possibili raffiche fino a 70 km/h in Arcipelago. Dal pomeriggio rotazione dei venti a nord est con possibili raffiche fino a 60-70 km/h in Appennino, lungo la costa e sui crinali dei rilevi collinari centrali, fino a 50 km/h sulle pianure settentrionali.

Per i mari da domani moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso o temporaneamente agitato al largo.

Successivamente è previsto un miglioramento, con tempo stabile tra martedì e mercoledì.