Torna la "Festa del grano" a Campaiana

martedì, 16 luglio 2019, 17:59

Domenica 21 luglio torna l’antica “Festa del grano” a Campaiana, organizzata dalle associazioni del paese di Corfino e patrocinata dal comune di Villa Collemandina. Il programma prevede il ritrovo alle 8.30 del mattino e partenza a piedi con la guida, con colazione al sacco presso la “fonte dell’amore”. In Campaiana saranno funzionanti stand gastronomici e il ristorante. Nel corso della giornata verranno organizzati giochi tradizionali. Alle 17 celebrazione della santa messa presso l’Oratorio di Santa Maria Maddalena. La festa terminerà alle 21 con ballo in località “Tre Fontane” a Corfino come da antica usanza. La festa risale ai primi anni del 1900.