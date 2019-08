Cade da un ponticello, soccorso 75enne

sabato, 31 agosto 2019, 20:02

L'episodio è accaduto oggi pomeriggio a Barga. Un uomo di 75 anni è caduto, per cause ancora tutte da accertare, dal ponticello in piazzale Biondi riportando un trauma cranico commotivo e un trauma toracico. Sul posto l'automedica di Barga e l'elisoccorso Pegaso 3 che ha trasportato l'uomo in codice giallo a Pisa.