Coreglia, orari per ritiro tesserini venatori

Altre notizie brevi

mercoledì, 14 agosto 2019, 12:33

Verrà effettuata come da ecocalendario anche giovedì 15 agosto, nel comune di Barga, la raccolta dei rifiuti.

venerdì, 9 agosto 2019, 12:41

Confagricoltura Toscana chiede alla Regione un passo indietro sulla proposta di legge che rivede la disciplina dell'agriturismo: "Le limitazioni imposte alle piazzole negli agricamping, al numero di posti letto e alle trasformazioni di volumi inutilizzati da destinare all'agriturismo sono penalizzanti e limitano lo sviluppo delle aziende che già devono fare i conti con i...

martedì, 6 agosto 2019, 15:14

Ottima cucina, spettacoli per tutte le età, solidarietà, incontri e dibattiti di grande spessore, sport e tante attrazioni per grandi e piccini: questi sono gli ingredienti principali dell'attesa edizione 2019 della Festa de l'Unità presentata quest’oggi in anteprima dai segretari PD di Barga e GallicanoLara Baldacci e Luciano Mazzanti e...

lunedì, 5 agosto 2019, 08:46

“Sistema Ambiente Spa” comunica che gli uffici amministrativi e TIA di Via delle Tagliate III, Trav. IV 136 - Borgo Giannotti e Borgo a Mozzano saranno chiusi al pubblico dal giorno 12 agosto al 16 agosto compreso.

venerdì, 2 agosto 2019, 14:29

Il comune di Barga e la Società Engie Italia affidataria del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comunicano che per eventuali segnalazioni di guasti e/o interruzioni del servizio, i cittadini possono rivolgersi al numero verde 800 123 526 disponibile H24.

venerdì, 2 agosto 2019, 10:44

Un calo della produzione del 20% rispetto al 2018, soprattutto nell'entroterra toscano. Meglio invece sulla costa, che da Livorno e Grosseto lascia intravedere un'annata niente male. Sono le due facce della Toscana dell'olio emersa da una prima indagine fatta da Fedagri Confcooperative Toscana tra i produttori locali per avere una...

giovedì, 1 agosto 2019, 18:34

Musica e tanto divertimento: è cosi che il "Davys Cafe", in via Garibaldi a Camporgiano, si trasforma. E per rendere una serata davvero speciale cosa manca? La spiaggia. 200 mq di sabbia direttamente dal mare! Arriva anche lei al Davys per festeggiare l'estate 2019 in compagnia di buona musica, mojito,...

mercoledì, 31 luglio 2019, 13:45

La Corea alla scoperta dell'agriturismo toscano, alla luce delle ottime performance degli ultimi anni, anche grazie agli ingenti investimenti effettuati dalla Regione Toscana per sostenere la crescita del settore.

mercoledì, 31 luglio 2019, 13:26

Adeguare le disposizioni relative alla durata dell’incarico del direttore generale in analogia con quanto già disposto per il direttore di Ait (Autorità idrica toscana); prorogare l’incarico dell’attuale direttore generale dell’Ato Toscana Costa per un periodo di almeno 12 mesi dalla sua scadenza, per assicurare la conclusione del percorso di affidamento...

lunedì, 29 luglio 2019, 20:35

"Sono davvero eccessive le preoccupazioni di Confindustria Toscana sul Piano cave. Anche e soprattutto perché intorno ad esso c'è stato un lungo ed approfondito confronto che ha coinvolto tutti soggetti interessati". L'assessore a infrastrutture e urbanistica , Vincenzo Ceccarelli, risponde così alle preoccupazioni espresse del presidente regionale degli industriali, Alessio...