Festa de l'Unità a Gallicano

Altre notizie brevi

lunedì, 5 agosto 2019, 08:46

“Sistema Ambiente Spa” comunica che gli uffici amministrativi e TIA di Via delle Tagliate III, Trav. IV 136 - Borgo Giannotti e Borgo a Mozzano saranno chiusi al pubblico dal giorno 12 agosto al 16 agosto compreso.

venerdì, 2 agosto 2019, 14:29

Il comune di Barga e la Società Engie Italia affidataria del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comunicano che per eventuali segnalazioni di guasti e/o interruzioni del servizio, i cittadini possono rivolgersi al numero verde 800 123 526 disponibile H24.

venerdì, 2 agosto 2019, 10:44

Un calo della produzione del 20% rispetto al 2018, soprattutto nell'entroterra toscano. Meglio invece sulla costa, che da Livorno e Grosseto lascia intravedere un'annata niente male. Sono le due facce della Toscana dell'olio emersa da una prima indagine fatta da Fedagri Confcooperative Toscana tra i produttori locali per avere una...

giovedì, 1 agosto 2019, 18:34

Musica e tanto divertimento: è cosi che il "Davys Cafe", in via Garibaldi a Camporgiano, si trasforma. E per rendere una serata davvero speciale cosa manca? La spiaggia. 200 mq di sabbia direttamente dal mare! Arriva anche lei al Davys per festeggiare l'estate 2019 in compagnia di buona musica, mojito,...

mercoledì, 31 luglio 2019, 13:45

La Corea alla scoperta dell'agriturismo toscano, alla luce delle ottime performance degli ultimi anni, anche grazie agli ingenti investimenti effettuati dalla Regione Toscana per sostenere la crescita del settore.

mercoledì, 31 luglio 2019, 13:26

Adeguare le disposizioni relative alla durata dell’incarico del direttore generale in analogia con quanto già disposto per il direttore di Ait (Autorità idrica toscana); prorogare l’incarico dell’attuale direttore generale dell’Ato Toscana Costa per un periodo di almeno 12 mesi dalla sua scadenza, per assicurare la conclusione del percorso di affidamento...

lunedì, 29 luglio 2019, 20:35

"Sono davvero eccessive le preoccupazioni di Confindustria Toscana sul Piano cave. Anche e soprattutto perché intorno ad esso c'è stato un lungo ed approfondito confronto che ha coinvolto tutti soggetti interessati". L'assessore a infrastrutture e urbanistica , Vincenzo Ceccarelli, risponde così alle preoccupazioni espresse del presidente regionale degli industriali, Alessio...

lunedì, 29 luglio 2019, 16:58

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato oggi il decreto che dichiara lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici che hanno colpito il 27 e 28 luglio vaste aree della Toscana. Sono interessate al provvedimento le Province di Arezzo, Lucca, Grosseto, Livorno, Siena e la Città...

lunedì, 29 luglio 2019, 12:45

La Regione interverrà direttamente per sostenere i costi aggiuntivi del contratto integrativo che interessa oltre 400 operai forestali. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi nel corso di una conferenza stampa convocata a Palazzo Strozzi Sacrati.

domenica, 28 luglio 2019, 18:16

Domattina il presidente Enrico Rossi firmerà l'emergenza regionale per i danni causati dal maltempo di ieri pomeriggio e di questa notte in Toscana, soprattutto nell'Aretino e sull'Amiata. E verrà fatta la richiesta di emergenza nazionale e anche di calamità nazionale (per i danni all'agricoltura).