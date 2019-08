Musica e divertimento a Camporgiano

giovedì, 1 agosto 2019, 18:34

Musica e tanto divertimento: è cosi che il "Davys Cafe", in via Garibaldi a Camporgiano, si trasforma. E per rendere una serata davvero speciale cosa manca? La spiaggia. 200 mq di sabbia direttamente dal mare! Arriva anche lei al Davys per festeggiare l'estate 2019 in compagnia di buona musica, mojito, e legendari.



Per i piu temerari che si presenteranno in costume da bagno sarà offerta una bevuta dallo staff. Gadget e ragazze immagine, oltre allo splendido staff del Davys Cafe, vi aspettano. E perchè no, l'inizio di serata con un buonissimo aperitivo. Cena nella spendida veranda in vetro e poi divertimento sulla sabbia.