Recuperati tre escursionisti all'Orrido di Botri

domenica, 25 agosto 2019, 21:55

Un intervento che si è concluso, fortunatamente, con il lieto fine. In serata sono scattate infatti le ricerche per tre escursionisti che, all'interno della riserva naturale dell'Orrido di Botri, avevano intrapreso un percorso senza però fare rientro all'uscita nell'orario atteso.



Subito sono stati attivati i carabinieri forestali, i quali gestiscono le visite nella riserva, e il 118. Sul posto si è diretto il Sast (Soccorso Alpino e Speleologico) di Lucca per le operazioni di ricerca. Avvisata anche la stazione dei carabinieri della compagnia di Castelnuovo, comandata dal maggiore Giorgio Picchiotti, che però non è intervenuta.



Le operazioni si sono concluse con l'individuazione di tutti e tre i membri della comitiva trovati in buona salute. E' stato necessario però un po' di tempo però per condurli fuori dalla riserva.