Un futuro per Bagni di Lucca: incontro pubblico a Lugliano

Altre notizie brevi

venerdì, 16 agosto 2019, 10:53

Uno stage nelle vigne australiane e nei ranch statunitensi. L'opportunità del tirocinio all'estero arriva dall'Associazione Giovani di Confagricoltura ed è dedicata ai giovani agricoltori e agli studenti di Agraria, di Scienze forestali e di Enologia.

venerdì, 16 agosto 2019, 09:03

Assegnati dalla Regione Toscana all'Arti, l'agenzia regionale per l'impiego, i fondi per l'occupazione dei disabili sulla base della legge 68/1999. L'importo complessivo è di oltre 5 milioni 520 mila euro, che saranno impiegati in diverse misure e progetti, nonché suddivisi tra le dieci province toscane.

mercoledì, 14 agosto 2019, 12:33

Verrà effettuata come da ecocalendario anche giovedì 15 agosto, nel comune di Barga, la raccolta dei rifiuti.

martedì, 13 agosto 2019, 12:55

Coreglia, ecco gli orari per il ritiro dei tesserini venatori: Martedì 29 agosto (Palazzo Comunale Coreglia Ant.lli orario 10-12; Sede Distaccata Ghivizzano orario 17-19), giovedì 22 agosto (Sede Distaccata Ghivizzano orario 17-19); martedì 27 agosto (Palazzo Comunale Coreglia Ant. orario 10-12; Sede Distaccata Ghivizzano orario 17-19); giovedì 29 agosto (Sede Distaccata Ghivizzano orario 17-19).

venerdì, 9 agosto 2019, 12:41

Confagricoltura Toscana chiede alla Regione un passo indietro sulla proposta di legge che rivede la disciplina dell'agriturismo: "Le limitazioni imposte alle piazzole negli agricamping, al numero di posti letto e alle trasformazioni di volumi inutilizzati da destinare all'agriturismo sono penalizzanti e limitano lo sviluppo delle aziende che già devono fare i conti con i...

martedì, 6 agosto 2019, 15:14

Ottima cucina, spettacoli per tutte le età, solidarietà, incontri e dibattiti di grande spessore, sport e tante attrazioni per grandi e piccini: questi sono gli ingredienti principali dell'attesa edizione 2019 della Festa de l'Unità presentata quest’oggi in anteprima dai segretari PD di Barga e GallicanoLara Baldacci e Luciano Mazzanti e...

lunedì, 5 agosto 2019, 08:46

“Sistema Ambiente Spa” comunica che gli uffici amministrativi e TIA di Via delle Tagliate III, Trav. IV 136 - Borgo Giannotti e Borgo a Mozzano saranno chiusi al pubblico dal giorno 12 agosto al 16 agosto compreso.

venerdì, 2 agosto 2019, 14:29

Il comune di Barga e la Società Engie Italia affidataria del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comunicano che per eventuali segnalazioni di guasti e/o interruzioni del servizio, i cittadini possono rivolgersi al numero verde 800 123 526 disponibile H24.

venerdì, 2 agosto 2019, 10:44

Un calo della produzione del 20% rispetto al 2018, soprattutto nell'entroterra toscano. Meglio invece sulla costa, che da Livorno e Grosseto lascia intravedere un'annata niente male. Sono le due facce della Toscana dell'olio emersa da una prima indagine fatta da Fedagri Confcooperative Toscana tra i produttori locali per avere una...

giovedì, 1 agosto 2019, 18:34

Musica e tanto divertimento: è cosi che il "Davys Cafe", in via Garibaldi a Camporgiano, si trasforma. E per rendere una serata davvero speciale cosa manca? La spiaggia. 200 mq di sabbia direttamente dal mare! Arriva anche lei al Davys per festeggiare l'estate 2019 in compagnia di buona musica, mojito,...