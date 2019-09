A Gombereto la Festa della Madonna Addolorata

Altre notizie brevi

lunedì, 2 settembre 2019, 10:28

A eccezione della costa la produzione di olio 2019 si preannuncia in calo rispetto allo scorso anno ma quel che preoccupa ora gli agricoltori è che il clima fresco e umido di questi giorni possa significare il proliferare della mosca dell'olivo: "Invitiamo i coltivatori a controllare e a difendere la...

sabato, 31 agosto 2019, 20:02

L'episodio è accaduto oggi pomeriggio a Barga. Un uomo di 75 anni è caduto, per cause ancora tutte da accertare, dal ponticello in piazzale Biondi riportando un trauma cranico commotivo e un trauma toracico. Sul posto l'automedica di Barga e l'elisoccorso Pegaso 3 che ha trasportato l'uomo in codice giallo...

venerdì, 30 agosto 2019, 13:49

La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo dalle 14 alle 21 di domani, sabato 31 agosto, per temporali sparsi su gran parte delle zone interne. I temporali potranno essere localmente forti con possibili colpi di vento e grandinate.

venerdì, 30 agosto 2019, 08:35

Ripristino delle foreste di pino marittimo danneggiate dai parassiti; interventi sulle aree boscate colpite da incendi e calamità naturali; mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Sono alcune delle azioni che saranno possibili grazie ai circa 12 milioni di euro che la Regione Toscana mette a disposizione per le misure forestali...

martedì, 27 agosto 2019, 16:30

Un'annata che già si preannuncia ottima, con un aumento della produzione stimata tra il 3 e il 5% e una crescita a due cifre su produzione inedite per la Toscana, come i rosati.

martedì, 27 agosto 2019, 15:32

Nei giorni 1 e 8 settembre 2019 sarà possibile esercitare l'apertura anticipata della caccia ad alcune specie di uccelli. L'attività venatoria sarà consentita esclusivamente da appostamento e nel solo ATC di residenza venatoria o nelle Aziende Faunistico Venatorie.

domenica, 25 agosto 2019, 21:55

Un intervento che si è concluso, fortunatamente, con il lieto fine. In serata sono scattate infatti le ricerche per tre escursionisti che, all'interno della riserva naturale dell'Orrido di Botri, avevano intrapreso un percorso senza però fare rientro all'uscita nell'orario atteso. Subito sono stati attivati i carabinieri forestali, i quali gestiscono le...

martedì, 20 agosto 2019, 08:37

"Un futuro per Bagni di Lucca" e i due consiglieri comunali Laura Lucchesi e Claudio Gemignani invitano, lunedì 26 agosto alle 21, ad un incontro pubblico presso il Circolo paesano gli abitanti di Lugliano. Alle ore 19.30 pizzata presso il Circolo stesso (su prenotazione entro sabato 24 agosto al 328.9013550 o 347.6146320).

venerdì, 16 agosto 2019, 10:53

Uno stage nelle vigne australiane e nei ranch statunitensi. L'opportunità del tirocinio all'estero arriva dall'Associazione Giovani di Confagricoltura ed è dedicata ai giovani agricoltori e agli studenti di Agraria, di Scienze forestali e di Enologia.

venerdì, 16 agosto 2019, 09:03

Assegnati dalla Regione Toscana all'Arti, l'agenzia regionale per l'impiego, i fondi per l'occupazione dei disabili sulla base della legge 68/1999. L'importo complessivo è di oltre 5 milioni 520 mila euro, che saranno impiegati in diverse misure e progetti, nonché suddivisi tra le dieci province toscane.