Festival d'Autunno al Ciocco rinviato causa maltempo

Altre notizie brevi

martedì, 17 settembre 2019, 12:47

Dal mese di settembre anche i comuni usufruiscono del personale specializzato del progetto LUMIT come la prefettura e la questura. Sono, infatti, attivi presso l’Unione dei Comuni della Garfagnana, il comune di Gallicano ed il comune di Camaiore sportelli in grado di fornire un servizio volto a facilitare il processo...

domenica, 15 settembre 2019, 16:55

Opportunità per i giovani grazie alla Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana. Entro il 10 ottobre è possibile presentare domanda per partecipare al bando per il Servizio Civile Nazionale. Sono 3 i progetti presentati dalla Confraternita per un totale di 12 posti: “Anziani Attivi”, “Ascolta per aiutare”, “Strade di solidarietà”.

domenica, 15 settembre 2019, 10:09

Il Comitato Politico Federale del Pci Lucca e Versilia esprime il proprio sostegno e giudica molto positivamente la proposta di legge regionale presentate dal gruppo consiliare” Si Toscana a Sinistra” in tema elettorale: "Questa proposta - si legge in una nota del Pci - è volta ad introdurre un sistema...

domenica, 15 settembre 2019, 09:52

Ogni anno i volontari wikimediani organizzano in tutto il mondo “Wiki Loves Monuments” (WLM)WLM è il più grande concorso fotografico internazionale. https://it.wikipedia.org/wiki/Wiki_Loves_Monuments

venerdì, 13 settembre 2019, 13:30

Al via in Toscana le selezioni per aspiranti guardie zoofile OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), un’attività di volontariato che prevede attività sul campo diretta alla prevenzione e repressione dei reati contro gli animali. Nella regione sono già presenti nove nuclei di guardie attivi nelle città di Firenze, Arezzo, Siena, Lucca, Prato, Pistoia, Pisa,...

venerdì, 13 settembre 2019, 12:54

Tra i progetti selezionati per svolgere il servizio civile con Legacoop nell’ambito del bando di Servizio Civile Universale 2019, c’è anche “COMINCIAMO DA QUI!!” proposto dalla cooperativa sociale C.RE.A, con sede a Viareggio (LU).

giovedì, 12 settembre 2019, 16:39

Ha preso avvio in Garfagnana lo sportello informativo rivolto a tutti i cittadini del territorio provenienti da paesi extra europei, per l’erogazione di servizi volti all’accompagnamento, accoglienza e ogni altro aspetto legato alla loro permanenza in Italia.

giovedì, 12 settembre 2019, 11:56

C'è tempo fino al 10 ottobre per partecipare alla selezione dei giovani del servizio civile universale: Confcooperative Toscana propone ai ragazzi dai 18 ai 28 anni sei progetti e un totale di 93 posti.

martedì, 10 settembre 2019, 17:45

Manca sangue, in Toscana come nel resto d'Italia. Una carenza preoccupante, che finora non si era presentata in modo così grave in tutto il corso dell'estate, e che mette in crisi le attività degli ospedali. Per questo l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi rivolge un appello a tutti i...

domenica, 8 settembre 2019, 17:50

Quinto Bernardi, segretario politico della regione Toscana e presidente nazionale per l'ecologia e protezione animali dichiara "Siamo pronti alle prossime elezioni regionali in programma nella primavera del 2020. La Dc riapre la finestra dopo 25 anni e torna sulla scena politica con tutto il suo peso, e sarà presente sulle...