La nuova DC: "Occorre ripartire da zero, con persone e metodi nuovi"

domenica, 8 settembre 2019, 17:50

Quinto Bernardi, segretario politico della regione Toscana e presidente nazionale per l'ecologia e protezione animali dichiara "Siamo pronti alle prossime elezioni regionali in programma nella primavera del 2020. La Dc riapre la finestra dopo 25 anni e torna sulla scena politica con tutto il suo peso, e sarà presente sulle schede e elettorali delle regioni italiane che andranno al voto".

"In un certo senso - spiega -, il partito ed il paese torneranno alla vita. Sarà diffuso ed attuato un "progetto politico" veramente aperto a tutti, "ripartire da zero con metodi nuovi e uomini nuovi", con rinnovamento del solco della tradizione, con persone di esperienza diverse, e che non si sono mai sporcate le mani".

"Credetemi - continua Bernardi -, la rinascita della Democrazia Cristiana è realmente un evento storico con il ritorno dei tanti valori. Sono andati persi in questi ultimi trenta anni di cosiddetto liberismo economico, valori che dobbiamo riconquistare al più presto. Dall'agenda politica della nuova Dc, riguarderà l'ambito sanitario: così com'è la struttura sanitaria mette al centro i costi e la burocrazia, ma noi vogliamo che siano rimessi al centro il malato, il medico e la famiglia", poi ci sarà da affrontare il problema di un paese. In difficoltà ambientale , massivamente inquinato, problema collegato piuttosto strettamente alla tutela animali selvatici e domestici".



"Siamo stanchi - concludono Quinto Bernardi e Roberto Sensoni, segretario politico Liguria e vice segretario nazionale organizzativo - di vedere questi nostri amici a quattro zampe (o due) zampe maltrattati da persone sadiche, malvagie e senza affetto occorre il massimo rispetto per la natura tutta, non solo per quella animale ma anche , e sopratutto , per quella vegetale, per quella flora cioè che, tra le altre cose, ci fornisce l'ossigeno per respirare. Servono piu' controlli, attenzione da parte degli uffici territoriali! Rispettare la fauna e la flora vuole dire rispettare la.nostra salute, oltre a salvaguardare le meraviglie del creato..."