Pd: "Dal consigliere leghista frasi gravi che offendono tutto il genere femminile"

sabato, 21 settembre 2019, 15:46

"Affermazioni gravi che non possono non suscitare indignazione in chiunque abbia un minimo di senso civico e dignità". Questa la presa di posizione del Pd territoriale di Lucca in merito alla proposta del consigliere regionale della Lega Nord Toscana, Roberto Salvini, di mettere donne in vetrina per favorire il turismo toscano.



"Sono dichiarazioni vergognose che offendono tutto il genere femminile, e rese ancora più gravi dal luogo in cui vengono pronunciate: una sede istituzionale come la Seconda Commissione Sviluppo economico, Cultura, Istruzione, Formazione del Consiglio regionale. E' incredibile come idee così retrograde e violente possano ancora sopravvivere nonostante anni di lotte per i diritti delle donne. Una visione della mercificazione del corpo femminile incompatibile con i principi della nostra democrazia, e che come tale va combattuta in modo deciso senza se e senza ma".



"C'è un livello al di sotto del quale è inammissibile scendere proprio in virtù della funzione che un rappresentante delle istituzioni è chiamato a svolgere e per il rispetto che si deve alle istituzioni in quanto tali. Ci aspettiamo che la Lega prenda gli opportuni e immediati provvedimenti nei confronti del proprio consigliere, che non possono limitarsi alla semplice sospensione. Quanto accaduto nei giorni scorsi in Consiglio regionale deve servire come spunto per una riflessione più ampia volta ad archiviare definitivamente una stagione a trazione leghista che ha minacciato i diritti delle donne attraverso linguaggi sessisti e leggi liberticide come il decreto Pillon".