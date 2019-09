Servizio Civile, 93 posti e 6 diversi progetti da Confcooperative Toscana

Altre notizie brevi

giovedì, 12 settembre 2019, 16:39

Ha preso avvio in Garfagnana lo sportello informativo rivolto a tutti i cittadini del territorio provenienti da paesi extra europei, per l’erogazione di servizi volti all’accompagnamento, accoglienza e ogni altro aspetto legato alla loro permanenza in Italia.

martedì, 10 settembre 2019, 17:45

Manca sangue, in Toscana come nel resto d'Italia. Una carenza preoccupante, che finora non si era presentata in modo così grave in tutto il corso dell'estate, e che mette in crisi le attività degli ospedali. Per questo l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi rivolge un appello a tutti i...

domenica, 8 settembre 2019, 17:50

Quinto Bernardi, segretario politico della regione Toscana e presidente nazionale per l'ecologia e protezione animali dichiara "Siamo pronti alle prossime elezioni regionali in programma nella primavera del 2020. La Dc riapre la finestra dopo 25 anni e torna sulla scena politica con tutto il suo peso, e sarà presente sulle...

domenica, 8 settembre 2019, 15:30

Mari mossi e molto mossi in Toscana a nord dell'Elba per oggi, domenica 8 settembre, con possibili mareggiate, in particolare a partire dal tardo pomeriggio e fino alla mattina di domani, lunedì 9 settembre. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di criticità,...

venerdì, 6 settembre 2019, 16:56

Convocazione Seduta Pubblica Straordinaria del consiglio comunale a Borgo a Mozzano per martedì 10 settembre alle 21, Palazzo Comunale.

venerdì, 6 settembre 2019, 14:41

Esteso fino a domani, sabato 7 settembre, alle ore 7 il codice giallo emesso ieri dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per temporali che interesseranno soprattutto la costa e l'Arcipelago, il Valdarno inferiore, la Valdelsa e la Valdera e i bacini del Fiora e dell'Albegna.

venerdì, 6 settembre 2019, 09:58

Dalla Regione 18.300.000 euro per lo svolgimento del servizio di elisoccorso nel 2019. Lo stabilisce una delibera approvata nel corso dell'ultima seduta di giunta, su proposta dell'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi. Il finanziamento complessivo sarà così ripartito: 6.700.000 euro per l'azienda sanitaria Toscana nord ovest (dove opera l'apparecchio...

mercoledì, 4 settembre 2019, 17:40

A Gombereto, nel comune di Bagni di Lucca, il 13, 14 e 15 settembre si festeggia la Festa della Madonna Addolorata. Questo il programma:Venerdì 13 alle 20.30 recita del Santo Rosario; a seguire prove dei canti; sabato 14 alle 20 cena di beneficenza in locale al chiuso a base di...

lunedì, 2 settembre 2019, 10:28

A eccezione della costa la produzione di olio 2019 si preannuncia in calo rispetto allo scorso anno ma quel che preoccupa ora gli agricoltori è che il clima fresco e umido di questi giorni possa significare il proliferare della mosca dell'olivo: "Invitiamo i coltivatori a controllare e a difendere la...

sabato, 31 agosto 2019, 20:02

L'episodio è accaduto oggi pomeriggio a Barga. Un uomo di 75 anni è caduto, per cause ancora tutte da accertare, dal ponticello in piazzale Biondi riportando un trauma cranico commotivo e un trauma toracico. Sul posto l'automedica di Barga e l'elisoccorso Pegaso 3 che ha trasportato l'uomo in codice giallo...