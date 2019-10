Borgo, attivato numero verde per segnalazioni/guasti illuminazione pubblica

Altre notizie brevi

mercoledì, 2 ottobre 2019, 10:57

"E' probabile che al prossimo incidente mortale sul lavoro avremo le (purtroppo consuete) prese di posizione e le (solite) parole di indignazione. Ma poi rimarrà tutto come prima, anche in Toscana dove, sebbene molti se ne dimentichino, muoiono quasi 15 persone ogni mese.

lunedì, 30 settembre 2019, 15:42

Una novità per i tanti appassionati di calcio giovanile della provincia di Lucca. Da domani (30 settembre), il settimanale sportivo Calciopiù, per la prima volta nella sua storia lunga 38 anni, ospiterà due pagine dedicate al calcio giovanile provinciale di Lucca. Dalla Coppa provinciale di Terza Categoria ai due gironi di...

lunedì, 30 settembre 2019, 10:13

"Quei milioni di ragazze e ragazzi per le strade del mondo e della Toscana a chiedere che la nostra Terra sia salvata mi hanno riempito non solo gli occhi ma anche il cuore. E mi fa piacere che grazie a una 15enne il tema della sostenibilità. Vorrei però che chi governa...

venerdì, 27 settembre 2019, 11:49

"C'è una sola ricetta per combattere e battere la povertà ed è il lavoro, perché è evidente che il reddito di cittadinanza può essere una misura utile ma non certo sufficiente. Per questo dobbiamo mettere l'occupazione al primo posto di ogni azione politica.

mercoledì, 25 settembre 2019, 14:52

"La Regione Toscana ha individuato immediatamente il batterio New Delhi nei pazienti degli ospedali toscani e messo in atto con tempestività tutte le misure necessarie per fronteggiarlo. Non abbiamo sottovalutato neanche per un minuto ciò che stava accadendo, e la struttura regionale si è mossa con i tempi e le...

lunedì, 23 settembre 2019, 12:28

La Smurfit Kappa e l’amministrazione comunale di Barga comunicano che l’iniziativa “cleanup day” in previsione per venerdì 27, è anticipata a giovedì 26.

sabato, 21 settembre 2019, 15:46

"Affermazioni gravi che non possono non suscitare indignazione in chiunque abbia un minimo di senso civico e dignità". Questa la presa di posizione del Pd territoriale di Lucca in merito alla proposta del consigliere regionale della Lega Nord Toscana, Roberto Salvini, di mettere donne in vetrina per favorire il turismo...

venerdì, 20 settembre 2019, 18:45

A causa del forte maltempo previsto per la giornata di domenica e date le numerose attività all'aperto in programma, il Festival d'Autunno al Ciocco è stato posticipato al mese di ottobre (data da destinarsi)

martedì, 17 settembre 2019, 12:47

Dal mese di settembre anche i comuni usufruiscono del personale specializzato del progetto LUMIT come la prefettura e la questura. Sono, infatti, attivi presso l’Unione dei Comuni della Garfagnana, il comune di Gallicano ed il comune di Camaiore sportelli in grado di fornire un servizio volto a facilitare il processo...

domenica, 15 settembre 2019, 16:55

Opportunità per i giovani grazie alla Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana. Entro il 10 ottobre è possibile presentare domanda per partecipare al bando per il Servizio Civile Nazionale. Sono 3 i progetti presentati dalla Confraternita per un totale di 12 posti: “Anziani Attivi”, “Ascolta per aiutare”, “Strade di solidarietà”.