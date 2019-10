Cade in moto, centauro finisce al pronto soccorso

sabato, 26 ottobre 2019, 20:09

E' caduto dalla moto, facendo tutto da sè, dopo il Passo dei Carpinelli, nel comune di Minucciano. Brutta avventura per un centauro che, oggi pomeriggio, è stato soccorso dai sanitari del 118. Inizialmente si è pensato ad un grave infortunio, tanto che è stato allertato l'elisoccorso Pegaso dalla centrale (anche per la distanza del luogo dell'incidente). Fortunatamente, però, l'ambulanza con medico giunta sul posto ha appurato che le condizioni del motociclista non erano critiche. E' stato quindi trasportato in pronto soccorso all'ospedale di Fivizzano, in codice giallo, per un trauma all'arto. Pegaso è stato fatto rientrare.