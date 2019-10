Cade sulle Apuane, donna soccorsa da Pegaso

Altre notizie brevi

venerdì, 4 ottobre 2019, 17:45

Prosegue il trend positivo della raccolta differenziata in Toscana che per il 2018 segna un + 2,2 portando la nostra regione al 56%. E' quanto si evince dai dati relativi alla certificazione delle raccolte differenziate riferiti al 2018. appena pubblicati dalla Regione Toscana.

giovedì, 3 ottobre 2019, 15:11

"La speranza è che Ue e Usa si siedano a un tavolo e raggiungano subito la pace perché anche in una guerra commerciale così come nelle guerre vere le vittime saranno famiglie e imprese e tante se ne conteranno in Toscana" così Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana commenta la guerra dei...

mercoledì, 2 ottobre 2019, 10:57

"E' probabile che al prossimo incidente mortale sul lavoro avremo le (purtroppo consuete) prese di posizione e le (solite) parole di indignazione. Ma poi rimarrà tutto come prima, anche in Toscana dove, sebbene molti se ne dimentichino, muoiono quasi 5 persone ogni mese (dati 2018Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro).

martedì, 1 ottobre 2019, 12:39

A seguito della stipula della convenzione Rep.215 del 29/01/2019 “Convenzione project financing ai sensi dell’art.183, comma 15, del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento in concessione dei “Lavori di manutenzione, miglioramento e gestione dell’impianto di Pubblica Illuminazione ricadente nel territorio comunale finalizzato all’ottenimento dell’adeguamento luminoso ed al contenimento energetico tramite l’utilizzo di...

lunedì, 30 settembre 2019, 15:42

Una novità per i tanti appassionati di calcio giovanile della provincia di Lucca. Da domani (30 settembre), il settimanale sportivo Calciopiù, per la prima volta nella sua storia lunga 38 anni, ospiterà due pagine dedicate al calcio giovanile provinciale di Lucca. Dalla Coppa provinciale di Terza Categoria ai due gironi di...

lunedì, 30 settembre 2019, 10:13

"Quei milioni di ragazze e ragazzi per le strade del mondo e della Toscana a chiedere che la nostra Terra sia salvata mi hanno riempito non solo gli occhi ma anche il cuore. E mi fa piacere che grazie a una 15enne il tema della sostenibilità. Vorrei però che chi governa...

venerdì, 27 settembre 2019, 11:49

"C'è una sola ricetta per combattere e battere la povertà ed è il lavoro, perché è evidente che il reddito di cittadinanza può essere una misura utile ma non certo sufficiente. Per questo dobbiamo mettere l'occupazione al primo posto di ogni azione politica.

mercoledì, 25 settembre 2019, 14:52

"La Regione Toscana ha individuato immediatamente il batterio New Delhi nei pazienti degli ospedali toscani e messo in atto con tempestività tutte le misure necessarie per fronteggiarlo. Non abbiamo sottovalutato neanche per un minuto ciò che stava accadendo, e la struttura regionale si è mossa con i tempi e le...

lunedì, 23 settembre 2019, 12:28

La Smurfit Kappa e l’amministrazione comunale di Barga comunicano che l’iniziativa “cleanup day” in previsione per venerdì 27, è anticipata a giovedì 26.

sabato, 21 settembre 2019, 15:46

"Affermazioni gravi che non possono non suscitare indignazione in chiunque abbia un minimo di senso civico e dignità". Questa la presa di posizione del Pd territoriale di Lucca in merito alla proposta del consigliere regionale della Lega Nord Toscana, Roberto Salvini, di mettere donne in vetrina per favorire il turismo...