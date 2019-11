Rimandata inaugurazione della mostra "Presenze Silenziose"

Altre notizie brevi

mercoledì, 30 ottobre 2019, 16:37

Saranno oltre 120 i treni in più - circa 200.000 posti che si aggiungono all'offerta ordinaria – che Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con la Regione Toscana, metterà a disposizione per raggiungere Lucca in occasione della manifestazione "Lucca Comics 2019" in programma dal 30 ottobre al 3 novembre.

sabato, 26 ottobre 2019, 20:09

E' caduto dalla moto, facendo tutto da sè, dopo il Passo dei Carpinelli, nel comune di Minucciano. Brutta avventura per un centauro che, oggi pomeriggio, è stato soccorso dai sanitari del 118. Inizialmente si è pensato ad un grave infortunio, tanto che è stato allertato l'elisoccorso Pegaso dalla centrale (anche...

sabato, 26 ottobre 2019, 12:50

La Regione interviene a sostegno del settore apistico. La giunta regionale ha approvato due provvedimenti per il settore: il primo riguarda la la concessione di contributi per aziende che praticano il nomadismo (cioè che spostano le loro arnie seguendo l’andamento stagionale delle fioriture), il secondo la possibilità di accedere a...

giovedì, 24 ottobre 2019, 18:45

Ha preso il via la XIX edizione del Premio Letterario "Racconti nelle Rete". Pubblica il tuo racconto breve o un soggetto per cortometraggio registrandoti nel sito www.raccontinellarete.itNato da un'idea del giornalista Demetrio Brandi, il Premio Racconti nella Rete è collegato al XXVI Festival letterario LuccAutori.La diciannovesima edizione del premio letterario...

martedì, 22 ottobre 2019, 12:59

L'agrobiodiversità all'interno della nuova Politica agricola comune (Pac) 2021-2027; le novità della nuova programmazione dello sviluppo rurale; la collaborazione tra la Regione e le scuole della Toscana a indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale.

martedì, 22 ottobre 2019, 11:49

"Riceviamo oramai quotidianamente segnalazioni dai nostri associati di attacchi persistenti della mosca olearia. Non sono più casi isolati quelli di chi si ritrova sulle piante olive già con vermi e bachi. Per questo invitiamo tutti gli olivicoltori toscani a concludere il prima possibile la raccolta delle olive e a fare...

sabato, 19 ottobre 2019, 15:31

"Ho letto con attenzione e in gran parte apprezzato il commento del presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord Ismaele Ridolfi al nostro comunicato stampa sul tema della tassazione della plastica. Le sue considerazioni mi danno l'occasione per puntualizzare meglio alcuni aspetti della questione, la cui importanza mi pare meriti un'informazione...

venerdì, 18 ottobre 2019, 13:29

“Di fronte alle segnalazioni che ci pervengono continuamente dai cittadini e dai nostri operai impiegati nella manutenzione lungo i corsi d’acqua, e stando al fianco dei volontari delle associazioni che collaborano con noi nella pulizia periodica degli alvei dai rifiuti, ho capito quanto sia importante ed urgente superare, una volta...

giovedì, 17 ottobre 2019, 16:16

Continua l'impegno delle regioni agricole europee, e tra queste della Toscana, a difesa della dimensione regionale nella futura Politica agricola europea.

giovedì, 17 ottobre 2019, 13:09

Ennesimo intervento su cercatori di funghi. I tecnici della stazione di Lucca, del Sast, sono stati attivati ieri dai carabinieri per la ricerca di due donne che avevano perso l’orientamento in zona Nicciano, nel comune di Piazza al Serchio.