A Cune la manifestazione "Al Castagno Istregoso"

Altre notizie brevi

lunedì, 11 novembre 2019, 16:22

Scadranno sabato prossimo, 16 novembre, i termini per presentare la propria candidatura per la nomina a presidente del consiglio di disciplina presso le aziende di trasporto (art. 10 l.r. 42/1998). L'avviso integrale è stato pubblicato sul BURT n.45, parte III, del 6 novembre 2019.

lunedì, 11 novembre 2019, 16:05

E' stato fissato al prossimo 4 gennaio 2020 l'inizio delle vendite di fine stagione invernale. Lo stabilisce una delibera presentata dall'assessore alle attività produttive, turismo e commercio Stefano Ciuoffo ed approvata dalla giunta regionale. I saldi invernali dureranno sessanta giorni.

lunedì, 11 novembre 2019, 15:44

Inizia il nuovo ciclo di laboratori di lingua italiana per stranieri residenti nel comune dopo il grande successo della fase sperimentale proposta nei mesi scorsi. Il tutto organizzato dalle due importanti associazioni culturali Unitre Barga e Cento Lumi con il patrocinio del Comune e della Commissione Pari Opportunità.Quest'anno verranno proposte...

lunedì, 11 novembre 2019, 14:46

Ancora tempo instabile e perturbato sulla Toscana. La Sala operativa unificata, confermando il codice giallo odierno per piogge sul basso Tirreno, ne emette un altro per domani, martedì 12 novembre, dalle 9 alla mezzanotte, per deboli precipitazioni sparse al mattino sulle zone appenniniche e meridionali, in estensione a gran parte...

lunedì, 11 novembre 2019, 10:31

Dopo il successo del corso sulla piattaforma Arduino, tenuto dal socio IU5FFL Enrico Bragagnolo, proseguono le lezioni divulgative aperte a tutti organizzate dall'Associazione Radioamatori Italiani sezione Altopascio - Montecarlo. Prossimo appuntamento giovedì 14 novembre dalle ore 21:00 alle ore 23:00, sempre nella sala dei Granai ad Altopascio, con i sistemi...

venerdì, 8 novembre 2019, 17:13

Il cantautore di Borgo a Mozzano Andrea Brunini sta continuando a salire nelle classifiche radio FM con il nuovo singolo “Amori al tempo dell’università”. Tra i primi 10, al 5° posto della classifica Radio AirPlay emergenti più passati dalle Radio.

mercoledì, 6 novembre 2019, 19:37

Stamani era fissata al TAR Toscana la Camera di Consiglio per la discussione della istanza cautelare (c.d. sospensiva) presentata da Mobit per ottenere che fosse sospeso il trasferimento dei beni e del personale ad Autolinee Toscane in attesa della discussione del merito del ricorso già in calendario al TAR per...

mercoledì, 6 novembre 2019, 17:14

La Regione Toscana ha deciso, a tutela dell'interesse pubblico, di rinviare di 30 giorni tutte le attività previste dal cronoprogramma per il trasferimento di beni, mezzi di trasporto e personale da One scarl (gruppo di imprese che riunisce tutti gli attuali gestori del servizio di trasporto pubblico su gomma in...

mercoledì, 6 novembre 2019, 16:32

Il Tribunale amministrativo della Toscana ha definito legittima la scelta della Regione di stabilire la chiusura della caccia alla beccaccia al 31 gennaio 2020. Con questa decisione il Tar ha respinto il ricorso presentato da alcune associazioni ambientaliste e animaliste contro il calendario venatorio regionale, riguardo, in particolare, al prelievo...

mercoledì, 6 novembre 2019, 13:52

La Lega esprime le più sentite condoglianze e si unisce al dolore dell'amico e consigliere comunale di Vagli Sotto Simone Braccini per l'improvvisa e prematura scomparsa del padre.