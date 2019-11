Centralino fuori uso, disservizio al Santa Croce

Altre notizie brevi

venerdì, 22 novembre 2019, 14:45

Cento nuovi treni, 1,4 miliardi di euro di investimenti, tecnologia e comfort al servizio dei pendolari della Toscana. Sono i punti cardine del nuovo Contratto di servizio ferroviario regionale 2019-2034 illustrato oggi da Regione Toscana e Trenitalia (Gruppo FS Italiane).

venerdì, 22 novembre 2019, 12:43

Domenica 24 novembre torna la tradizionale Castagnata in Fortezza, organizzata dalla sezione Garfagnana dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia, con il patrocinio del comune di Castelnuovo di Garfagnana e della provincia di Lucca. A partire dalle 11 e per tutta la giornata saranno attivi gli stand gastronomici dove gustare mondine, necci, vin...

venerdì, 22 novembre 2019, 12:41

Oltre 370 allievi delle medie inferiori hanno realizzato un clip sul tema della sostenibilità e dell'ambiente

venerdì, 22 novembre 2019, 10:51

«Bloccare le agevolazioni fiscali sul gasolio agricolo non serve a raggiungere l'obiettivo della sostenibilità, né, tanto meno, a rilanciare l'agricoltura». Ad affermarlo è il presidente della Cia Toscana Nord, Gian Piero Tartagni, esprimendo la propria preoccupazione per le nuove ipotesi di tagli agli sgravi fiscali per il gasolio contenuti nel Decreto Clima, cosa...

giovedì, 21 novembre 2019, 19:25

Cordoglio del capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti per l'improvvisa scomparsa di monsignor Ghilarducci: «Con Monsignor Giuseppe Ghilarducci Lucca perde un punto di riferimento per l’intera collettività, oltre la comunità cristiana. La sua capacità empatica e la sua cultura, la sua passione per l’arte e la divulgazione ne hanno fatto...

giovedì, 21 novembre 2019, 12:20

Il progetto LIFE M.I.R.Co-Lupo (Minimizzare l’impatto del randagismo canino sulla conservazione del lupo in Italia) è il 'Progetto LIFE del mese' sul portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

mercoledì, 20 novembre 2019, 15:10

Domani (21 novembre), dalle 16 alle 20, su tutto il territorio nazionale sciopero dei vigli del fuoco."Dopo la manifestazione del 15 novembre a Roma - si legge in una nota delle segreterie Fp Cgil, Fns Cisl e Uil Pa dei vigili del fuoco - e sotto tutte le prefetture, la...

mercoledì, 20 novembre 2019, 15:07

"La vita di un pendolare, sia per lavoro che per studio - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - è spesso complicata da mezzi pubblici che non funzionano a dovere. E' il caso, ad esempio, dei reiterati ritardi che, molto spesso, si registrano sulla tratta ferroviaria Pisa-Lucca-Aulla." "Gli...

venerdì, 15 novembre 2019, 16:13

A causa di una frana è attualmente chiusa la strada Particelle-Corsagna verso Corsagna. A cominucarlo a tutti i cittadini il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti: "Il provvedimento si intende applicato fino a nuova e diversa comunicazione".

venerdì, 15 novembre 2019, 12:15

I Buoni Fruttiferi Postali e i Libretti Postali restano tra le forme di risparmio più amate dagli italiani, e la provincia di Lucca ne offre conferma con oltre 550.000 sottoscrizioni.