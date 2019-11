Domani sciopero dei vigili del fuoco

Altre notizie brevi

giovedì, 21 novembre 2019, 19:25

Cordoglio del capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti per l'improvvisa scomparsa di monsignor Ghilarducci: «Con Monsignor Giuseppe Ghilarducci Lucca perde un punto di riferimento per l’intera collettività, oltre la comunità cristiana. La sua capacità empatica e la sua cultura, la sua passione per l’arte e la divulgazione ne hanno fatto...

giovedì, 21 novembre 2019, 12:20

Il progetto LIFE M.I.R.Co-Lupo (Minimizzare l’impatto del randagismo canino sulla conservazione del lupo in Italia) è il 'Progetto LIFE del mese' sul portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

mercoledì, 20 novembre 2019, 15:07

"La vita di un pendolare, sia per lavoro che per studio - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - è spesso complicata da mezzi pubblici che non funzionano a dovere. E' il caso, ad esempio, dei reiterati ritardi che, molto spesso, si registrano sulla tratta ferroviaria Pisa-Lucca-Aulla." "Gli...

venerdì, 15 novembre 2019, 16:13

A causa di una frana è attualmente chiusa la strada Particelle-Corsagna verso Corsagna. A cominucarlo a tutti i cittadini il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti: "Il provvedimento si intende applicato fino a nuova e diversa comunicazione".

venerdì, 15 novembre 2019, 12:15

I Buoni Fruttiferi Postali e i Libretti Postali restano tra le forme di risparmio più amate dagli italiani, e la provincia di Lucca ne offre conferma con oltre 550.000 sottoscrizioni.

mercoledì, 13 novembre 2019, 21:48

La trasmissione “Colori del Serchio”, dell’emittente televisiva “NoiTV”, verrà premiata il 28 novembre dalle Pro Loco della provincia di Lucca per la promozione del territorio, con una cena che avrà luogo al ristorante Eat Valley di Ghivizzano alle 20 e 30.

mercoledì, 13 novembre 2019, 13:54

«La Commissione sviluppo economico del Consiglio regionale della Toscana si avvia ad aprire una fase di approfondimento sul termalismo toscano per arrivare alla creazione di un marchio unico e di azioni di marketing di filiera che rilancino il settore, con con Montecatini Terme e Chianciano Terme come località pivot come...

mercoledì, 13 novembre 2019, 12:58

Dal 26 novembre partirà presso la Sala Colombo l'iniziativa "English Tuesday" organizzata da Unitre Barga. Sono previsti i seguenti laboratori con docenti di madrelingua inglese: 17-18,30 1* livello - per chi ha una conoscenza base o scolastica della lingua 18,30-20 2° livello - per chi ha già frequentato un corso...

mercoledì, 13 novembre 2019, 10:38

La Provincia di Lucca informa che da venerdì 15 novembre torna in vigore come ogni anno, a livello nazionale, l'ordinanza che prevede l'obbligo di catene a bordo di tutti i veicoli a quattro ruote (auto, mezzi pesanti e tir) o gli pneumatici da neve montati, su tutte le strade provinciali, regionali e statali sopra i...

lunedì, 11 novembre 2019, 16:22

Scadranno sabato prossimo, 16 novembre, i termini per presentare la propria candidatura per la nomina a presidente del consiglio di disciplina presso le aziende di trasporto (art. 10 l.r. 42/1998). L'avviso integrale è stato pubblicato sul BURT n.45, parte III, del 6 novembre 2019.