La cucina della Valle del Serchio incontra l'Argentina

Altre notizie brevi

giovedì, 28 novembre 2019, 13:59

Le correnti umide e instabili sulla Toscana favoriscono rovesci sulla parte orientale e settentrionale della regione. Per questo la Sala operativa unificata delle Protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo per piogge e locali temporali con occasionali colpi di vento e grandinate valido fino alle 24 di domani, venerdì...

giovedì, 28 novembre 2019, 09:57

La Sezione Lega Mediavalle Garfagnana si stringe intorno al dolore della famiglia Bimbi per la morte di Franco, ultimo dei soci fondatori della Italvetro. "Franco - si legge nella nota -, insieme ai fratelli Marino e Niccolo Citti, nel 1961, aveva dato vita a un'azienda per la tempera del vetro, che...

giovedì, 28 novembre 2019, 09:50

Venerdì 29 novembre, alle ore 10, nel duomo di San Martino a Lucca, si terrà il funerale di monsignor Giuseppe Ghilarducci, già canonico della cattedrale e parroco di Vetriano, Colognora di Pescaglia, Celle e Gello.

lunedì, 25 novembre 2019, 13:53

"Quando ci si ritrova a parlare di questo tema, si deve dimenticare ogni formalismo, e entrare direttamente nel merito di una questione che ci affligge tutti. Le istituzioni declinano la propria efficacia, la propria azione, quando hanno la capacità di tutelare le persone fragili".

lunedì, 25 novembre 2019, 13:01

In Toscana ogni giorno dieci donne si rivolgono per la prima volta a un Centro antiviolenza. In dieci anni, sono raddoppiate: erano 1.761 nel 2009/10, sono state 3.539 nel 2018/19. La forma di violenza più diffusa è quella psicologica. E comunque in 12 anni (2006-2018) sono stati 113 i femminicidi.

sabato, 23 novembre 2019, 12:40

Dalla giornata di lunedì 18 novembre, il centralino telefonico dell’ospedale “Santa Croce” di Castelnuovo è fuori uso e il problema non è ancora stato risolto. Alcuni utenti ci hanno segnalato il disservizio. Sembra trattarsi di un problema tecnico relativo alla linea telefonica.

venerdì, 22 novembre 2019, 14:45

Cento nuovi treni, 1,4 miliardi di euro di investimenti, tecnologia e comfort al servizio dei pendolari della Toscana. Sono i punti cardine del nuovo Contratto di servizio ferroviario regionale 2019-2034 illustrato oggi da Regione Toscana e Trenitalia (Gruppo FS Italiane).

venerdì, 22 novembre 2019, 12:43

Domenica 24 novembre torna la tradizionale Castagnata in Fortezza, organizzata dalla sezione Garfagnana dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia, con il patrocinio del comune di Castelnuovo di Garfagnana e della provincia di Lucca. A partire dalle 11 e per tutta la giornata saranno attivi gli stand gastronomici dove gustare mondine, necci, vin...

venerdì, 22 novembre 2019, 12:41

Oltre 370 allievi delle medie inferiori hanno realizzato un clip sul tema della sostenibilità e dell'ambiente

venerdì, 22 novembre 2019, 10:51

«Bloccare le agevolazioni fiscali sul gasolio agricolo non serve a raggiungere l'obiettivo della sostenibilità, né, tanto meno, a rilanciare l'agricoltura». Ad affermarlo è il presidente della Cia Toscana Nord, Gian Piero Tartagni, esprimendo la propria preoccupazione per le nuove ipotesi di tagli agli sgravi fiscali per il gasolio contenuti nel Decreto Clima, cosa...