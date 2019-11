Montemagni (Lega): "Troppi e ripetuti disagi sulla tratta ferroviaria Pisa-Lucca-Aulla"

mercoledì, 20 novembre 2019, 15:07

"La vita di un pendolare, sia per lavoro che per studio - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - è spesso complicata da mezzi pubblici che non funzionano a dovere. E' il caso, ad esempio, dei reiterati ritardi che, molto spesso, si registrano sulla tratta ferroviaria Pisa-Lucca-Aulla."



"Gli utenti segnalano in particolare insoliti rallentamenti - precisa l'esponente leghista - che comportano, poi, conseguenti problemi a chi deve prendere delle coincidenze. Il servizio non appare, quindi, regolare, i guasti al materiale rotabile sono troppo frequenti ed anche i passaggi a livello dovrebbero essere maggiormente monitorati e capire se siano tutti realmente necessari."



"Il Comitato pendolari - insiste il consigliere - non lesina, giustamente, le lamentele alla Regione, ma, al momento, non ci risultano sensibili miglioramenti in atto. Pertanto predisporremo un atto in cui chiederemo spiegazioni all'Assessore competente."