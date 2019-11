“Muselakwakaba – Colui che si sposta” al Salone delle Feste di Borgo a Mozzano

Altre notizie brevi

Stamani era fissata al TAR Toscana la Camera di Consiglio per la discussione della istanza cautelare (c.d. sospensiva) presentata da Mobit per ottenere che fosse sospeso il trasferimento dei beni e del personale ad Autolinee Toscane in attesa della discussione del merito del ricorso già in calendario al TAR per...

La Regione Toscana ha deciso, a tutela dell'interesse pubblico, di rinviare di 30 giorni tutte le attività previste dal cronoprogramma per il trasferimento di beni, mezzi di trasporto e personale da One scarl (gruppo di imprese che riunisce tutti gli attuali gestori del servizio di trasporto pubblico su gomma in...

Il Tribunale amministrativo della Toscana ha definito legittima la scelta della Regione di stabilire la chiusura della caccia alla beccaccia al 31 gennaio 2020. Con questa decisione il Tar ha respinto il ricorso presentato da alcune associazioni ambientaliste e animaliste contro il calendario venatorio regionale, riguardo, in particolare, al prelievo...

La Lega esprime le più sentite condoglianze e si unisce al dolore dell'amico e consigliere comunale di Vagli Sotto Simone Braccini per l'improvvisa e prematura scomparsa del padre.

Un’ottima notizia, per i donatori di sangue: anche quest’anno è confermata la possibilità, per loro, di vaccinarsi gratuitamente contro l’influenza. Una decisione che, nel primo periodo del 2019, ha contribuito alla diminuzione della carenza di sangue, fenomeno che nel periodo invernale si manifesta proprio in virtù del picco influenzale.

A seguito della pubblicazione dei bandi attuativi per le misure in apicoltura previste dalla Regione Toscana per la campagna 2019 - 2020, l'assessore all'agricoltura Marco Remaschi incontra gli apicoltori della Valle del Serchio lunedì 11 novembre alle 21, presso la sala consiliare dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, in Via...

Mercatino di Barga domenica 10 novembre, seconda domenica del mese. Si evidenzia come nel giorno del mercatino dal Piazzale del Duomo di Barga sia possibile ammirare il "Doppio Tramonto". Il sole, dopo essere tramontato, riapparià' infatti dalla finestra del Monte Forato. L'appuntamento sul piazzale del Duomo poco prima delle ore 16,30.

Il sindaco di Bagni di Lucca e l'amministrazione comunale, venerdì 8 novembre alle 21, presso la Sala Rosa del Circolo dei Forestieri, incontreranno la popolazione per illustrare lasituazione relativa al terzo lotto della ristrutturazione delle piscine comunali, la nuova distribuzione delle acque termali e alcuni accenni sul bando delle Terme. La popolazione è invitata a intervenire.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera del Consorzio Mobit rivolta ai sindaci in merito alla gara Tpl (Trasporto Pubblico Locale)."Caro Sindaco,le scrivo a nome del Consorzio Mobit nel quale si sono associate le maggiori aziende di TPL della Toscana per partecipare alla gara regionale di Lotto Unico.

"Si lamentano del nostro flash mob che nel totale rispetto della legalità – spiega Dell'Artino - ha voluto evidenziare l'autorevole parere del Garante per la Concorrenza che chiede a Parlamento e Governo di restituire correttezza al nostro settore per non continuare a punire i consumatori con illegittimi privilegi a favore...