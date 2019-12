Maltempo, ConfagricolturaToscana: “Ultima batosta di un anno drammatico”

Altre notizie brevi

lunedì, 23 dicembre 2019, 14:46

Approvate dalla Giunta regionale le proposte di mondifica alla lr 3/94 sulla caccia, pensate per riorganizzare il sistema a seguito dell'esperienza maturata dalla Regione e delle criticità emerse nell'ambito della recente Conferenza regionale sulla caccia.

lunedì, 23 dicembre 2019, 14:10

L’assessore all’ambiente del comune di Coreglia Antelminelli, Sabrina Santi, informa gli utenti del servizio che il gestore Sistema Ambiente S.p.A. dal giorno 30 dicembre prossimo attiverà la nuova stazione ecologica realizzata in Via di Ghivizzano loc. Renaio in Piano di Coreglia.

domenica, 22 dicembre 2019, 17:39

Permangono le condizioni di instabilità climatica su gran parte della Toscana, anche se la situazione sta volgendo al miglioramento. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, Soup, ha emesso un nuovo avviso meteo.

sabato, 21 dicembre 2019, 15:30

Proseguono le condizioni di instabilità che porteranno, nella notte fra sabato 21 e domenica 22 dicembre ad un rapido peggioramento della situazione meteo, dopo una breve schiarita nel pomeriggio di oggi, sabato 21, quando sono ancora previste precipitazioni sparse e intermittenti ma in attenuazione.

sabato, 21 dicembre 2019, 15:09

Yamila Bertieri, consigliere Lega a Borgo a Mozzano, esprime un pensiero a sostegno del suo leader Matteo Salvini per quanto riguarda il caso Gregoretti. Bertieri, capofila tra gli eletti Lega in Maedia Valle e Garfagnana, ritiene che: "Salvini è l'unico politico che negli ultimi anni ha difeso veramente la Nazione poiché,...

sabato, 21 dicembre 2019, 15:02

Al lavoro da venerdì gli uomini del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord che proseguono lo stretto monitoraggio dei corsi d’acqua del territorio. Piogge intense e continue da venerdì su tutto il nord della Toscana dove era stata diramata l’allerta meteo arancione (che corrisponde al secondo livello di guardia su...

sabato, 21 dicembre 2019, 12:29

Il maltempo che in queste ore ha imperversato in gran parte della regione e, in particolare, nel sud della Toscana, ha fatto crollare un pezzo della statale Cassia, tra Abbadia San Salvatore e Radicofani (Siena), in Maremma.

venerdì, 20 dicembre 2019, 10:01

L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica che nei giorni di martedì 24 e di martedì 31 dicembre il centro prelievi di Campo di Marte a Lucca sarà aperto al pubblico solo al mattino.

mercoledì, 18 dicembre 2019, 12:09

L’Ambito Turistico Omogeneo Garfagnana - Media Valle del Serchio intende realizzare una lista aggiornata di contatti per la costruzione di un database di operatori e portatori di interesse del settore turistico per le azioni di coinvolgimento promozione e l’invio di comunicazioni di interesse.

mercoledì, 18 dicembre 2019, 10:28

Tra le misure di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi economica, viene confermato fino al 31 dicembre 2020 il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali (ticket) per i lavoratori disoccupati, in cassa integrazione e in mobilità residenti in Toscana e loro familiari a carico.