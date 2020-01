A Gallicano la presentazione del libro "Il Pettorale" di Fabrizio Riva

Altre notizie brevi

martedì, 7 gennaio 2020, 10:54

A partire da giovedì 9 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 19.00 su www.laveraradiolibera.com e in diretta Facebook sulla pagina "L'altezza della Libertà" andrà in onda la trasmissione "Apuane in diretta", nuovissimo format di informazione ambientale, dialogo e dibattito sul controverso e attualissimo tema delle escavazioni lapidee all'interno del Parco delle Alpi Apuane...

venerdì, 3 gennaio 2020, 10:51

"E' necessario rafforzare i controlli per la biosicurezza, applicando le linee guida della Commissione europea, e soprattutto gestire le enormi popolazioni di cinghiali che sono portatori sani della peste suina". Così Alessandro Stassano, presidente della sezione Toscana dell'allevamento suinicolo di Confagricoltura, interviene sugli altissimi rischi legati alla peste suina che in...

lunedì, 30 dicembre 2020, 15:19

L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica il nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici delle cartelle cliniche di Castelnuovo Garfagnana e di Barga, che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2020: a Castelnuovo l'ufficio sarà aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 13;...

lunedì, 30 dicembre 2020, 15:07

"I cambiamenti climatici non sono più una teoria ma una realtà che gli agricoltori ormai pagano di tasca propria a ogni evento calamitoso. Anche quest'anno siamo qui a fare i conti con danni da maltempo che rischiano di mettere in ginocchio decine di imprese agricole perché si sommano alla politica...

giovedì, 26 dicembre 2019, 21:06

I vigili del fuoco di Castelnuovo sono intervenuti per un incendio di una canna fumaria a Ghivizzano, nel comune di Coreglia Antelminelli e, allo stesso momento, c'è stata una fuga di gas a Castelnuovo di Garfagnana per cui è dovuta intervenire una squadra di Lucca.

lunedì, 23 dicembre 2019, 14:46

Approvate dalla Giunta regionale le proposte di mondifica alla lr 3/94 sulla caccia, pensate per riorganizzare il sistema a seguito dell'esperienza maturata dalla Regione e delle criticità emerse nell'ambito della recente Conferenza regionale sulla caccia.

lunedì, 23 dicembre 2019, 14:10

L’assessore all’ambiente del comune di Coreglia Antelminelli, Sabrina Santi, informa gli utenti del servizio che il gestore Sistema Ambiente S.p.A. dal giorno 30 dicembre prossimo attiverà la nuova stazione ecologica realizzata in Via di Ghivizzano loc. Renaio in Piano di Coreglia.

lunedì, 23 dicembre 2019, 11:58

Il maltempo del week end con le piogge battenti e il vento incessante hanno dato il colpo di grazia ad un settore, quello agricolo, già duramente provato da una serie di eventi meteo imprevisti ed estremi che si sono susseguiti durante tutto l'anno.

domenica, 22 dicembre 2019, 17:39

Permangono le condizioni di instabilità climatica su gran parte della Toscana, anche se la situazione sta volgendo al miglioramento. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, Soup, ha emesso un nuovo avviso meteo.

sabato, 21 dicembre 2019, 15:30

Proseguono le condizioni di instabilità che porteranno, nella notte fra sabato 21 e domenica 22 dicembre ad un rapido peggioramento della situazione meteo, dopo una breve schiarita nel pomeriggio di oggi, sabato 21, quando sono ancora previste precipitazioni sparse e intermittenti ma in attenuazione.