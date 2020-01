Apicoltura e cambiamenti climatici, Remaschi: “La Toscana sostiene i produttori in questa fase così difficile”

Altre notizie brevi

martedì, 28 gennaio 2020, 16:13

Per fermare la strage senza precedenti provocata dalla cimice killer dei campi, migliaia di agricoltori della Coldiretti delle diverse regioni con i trattori si mobilitano mercoledì 29 gennaio dalle ore 9,30 a Verona in occasione della apertura della Fieragricola, la più grande manifestazione dedicata al settore in Italia, dove sono...

martedì, 28 gennaio 2020, 13:52

La Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato fino alle 18 di domani, mercoledì 29 gennaio, il codice giallo per vento e mareggiate emesso su gran parte della Toscana, ad eccezione della zona meridionale. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del...

lunedì, 27 gennaio 2020, 17:15

L’ingresso di aria umida e mite in atto nella nostra regione causerà un peggioramento del tempo nella giornata di domani, con piogge sulle zone settentrionali, forti venti di libeccio e mareggiate sulla costa centro-settentrionale.

sabato, 25 gennaio 2020, 13:15

Parte con forza la campagna elettorale della lista "Libera Toscana del Buon Vivere" che si allarga a tanti soggetti, intellettuali, professionali, ed esponenti dei comitati di tutte le vertenze toscane, ai gruppi di difesa dell'ambiente e della salute, ai movimenti rurali e contadini, alle culture per gli animali, ai comitati...

venerdì, 24 gennaio 2020, 11:05

"Sono veramente schifato: come può il Festival nazionale della canzone italiana permettere ad un artista come Junior Cally di salire sul palco e cantare?

venerdì, 24 gennaio 2020, 10:49

Sono poco meno di 6 (per l’esattezza 5.976.706,36) i milioni destinati alla Toscana dal Ministero dell'istruzione per interventi di adeguamento delle scuole alla normativa antincendio.Il relativo bando, per complessivi 98 milioni, è pubblicato sul sito del Ministero e i termini per la presentazione dei progetti da parte degli enti locali...

giovedì, 23 gennaio 2020, 22:02

La terra riprende a tremare. Dopo circa 44 ore dall'ultima scossa (leggi qui), i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanmo registrato un nuovo movimento tellurico. Una scossa di magnitudo 1.8 si è verificata oggi alle 15.15, con epicentro a Cutigliano, sulla Montagna Pistoiese, ad una profondità di circa 2 km.

mercoledì, 22 gennaio 2020, 14:16

Da lunedì 20 gennaio è in funzione in tutti gli ospedali della Toscana il numero unico per le emergenze intraospedaliere. Un numero conosciuto solo dagli operatori (non c'è motivo che venga comunicato all'esterno, e non è il caso di farlo, per evitare di creare confusione), che mette in moto un'assistenza tempestiva...

mercoledì, 22 gennaio 2020, 13:48

L’Ambito Turistico Omogeneo Garfagnana - Media Valle del Serchio ha tra le finalità la promozione turistica sovracomunale ed intende realizzare una lista aggiornata di contatti per la costruzione di un database delle Associazioni, delle Pro Loco e del loro calendario eventi 2020, per le azioni di coinvolgimento promozione e l’invio...

mercoledì, 22 gennaio 2020, 13:44

"È fondamentale tenere sempre la guardia alta. Un sistema di controlli efficiente è fondamentale per evitare il rischio di un danno gravissimo al patrimonio animale e all'export. Per ora ci ha permesso di rimanere indenni in Toscana e in Italia ed è quindi fondamentale che le autorità continuino a mantenere...