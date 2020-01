EnalCaccia replica a Sbrana (Lega) sulla caccia

mercoledì, 29 gennaio 2020, 17:13

EnalCaccia provinciale di Lucca interviene sulle affermazioni della senatrice della Lega Rosellina Sbrana sulla caccia.

Dice infatti il Presidente Provinciale Cav. Alessandro Angelini: "Siamo amareggiati e stupiti davanti alle affermazioni e all’esultanza della senatrice che ironizza sulla morte di un cacciatore nel mantovano ucciso dall’amico nel corso di una battuta di caccia alla volpe. Aldilà dello sdegno in quanto mai si ironizza sulla morte di una persona, avvenuta in questo caso nel corso di una battuta di caccia e quindi nel corso di una attività sportiva quale quella venatoria. Seconda considerazione esortiamo la senatrice a documentarsi circa l’affermazione che si sarebbe sparato ad un animale neanche commestibile e quindi per il gusto di sparare, le ricordiamo che la volpe viene cacciata in squadre regolarmente iscritte negli ATC e regolamentate da una Legge Regionale e gli abbattimenti vengono effettuati in quanto animale nocivo e quindi da tenere in regime di controllo. Ma se ci stupiscono le affermazioni della senatrice ancor peggiore è il post messo su facebook dal commissario Provinciale della Lega nonché stretto collaboratore dell’Europarlamentare Susanna Ceccardi, che afferma testualmente nel post “Erano andati a caccia di volpe ma si sono sparati addosso! Succede… a chi va a caccia! Per fortuna, comunque, la volpe è sana e salva”. Parole forti e piene di velata ironia nei confronti del mondo venatorio che non scordiamoci rappresenta un mondo di persone che oltre che essere cacciatori sono da ritenersi i primi ad essere rispettosi dell’ambiente e che non pronunciano la parola ambiente solo con la bocca, ma la vivono giornalmente, praticando quella nobile disciplina che è la caccia. Ma d’altronde che qualche leghista non veda di buon occhio il mondo venatorio si sapeva, già tempo addietro nel Comune di Vagli Sotto l’allora Sindaco che si definì “il primo sindaco leghista della Provincia di Lucca” oppose il suo rifiuto con tanto di tamburi e trombette e addobbato di fascia tricolore impedì l’esecuzione di un Art. 37 per l’abbattimento di un cinghiale che arrecava danni alle colture e alla popolazione, ribattezzandolo poi cinghialino “Alfredo” una notizia che all’epoca fece scalpore nel mondo venatorio. Tutti episodi che non sarebbero certo un buon viatico in vista delle elezioni Regionali della prossima primavera. Ma d’altronde va anche riconosciuto che la lega come partito si è sempre schierata con il suo leader Matteo Salvini a favore del mondo venatorio, quindi non si puo’ certo criminalizzare un partito per l’atteggiamento di pochi, d’altronde la Lega come movimento è composta di varie anime e da una pluralità di idee e tutti come giusto che sia sono liberi di esprimere la propria opinione, vorremmo solo che questa non venisse espressa ironicamente davanti ad un episodio mortale come quello avvenuto nel mantovano”.