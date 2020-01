Va in onda la trasmissione "Apuane in diretta"

martedì, 7 gennaio 2020, 10:54

A partire da giovedì 9 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 19.00 su www.laveraradiolibera.com e in diretta Facebook sulla pagina "L'altezza della Libertà" andrà in onda la trasmissione "Apuane in diretta", nuovissimo format di informazione ambientale, dialogo e dibattito sul controverso e attualissimo tema delle escavazioni lapidee all'interno del Parco delle Alpi Apuane e in vaste zone della Versilia, Massa e Carrara, Garfagnana, Lunigiana e Lucchesia.

Il programma radiofonico, ideato e condotto dall'alpinista e scrittore Gianluca Briccolani, vedrà il settimanale alternarsi in diretta di esperti in materia come geologi, scrittori, biologi, ambientalisti, ma anche di persone che portano avanti economie alternative a quelle distruttive per l'ambiente e per la salute di cittadini e lavoratori, come agricoltori, allevatori, guide ambientali e addetti nel settore turistico-ricettivo.

Nella prima puntata di giovedì 9 gennaio dal titolo: "Dall'acqua nasce la vita: le Alpi Apuane il più grande serbatoio idrico della Toscana" sarà intervistato il Professor Elia Pegollo presidente dell' Associazione "La pietra vivente" e premio Marcello Meroni ambientalista dell'anno 2016.