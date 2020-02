"Cambiamo!": Savino Lorusso sarà il nuovo coordinatore sulla disabilità

venerdì, 14 febbraio 2020, 11:07

Savino Lorusso di Viareggio si occuperà delle problematiche legate alla disabilità per "Cambiamo!". Una tematica alla quale "Cambiamo!" tiene molto, soprattutto per rendere giustizia a situazioni troppo spesso trascurate. Da lì è nata l'idea di creare una sezione sulla disabilità gestito in toto da persone che vivono quotidianamente queste difficoltà.



"È importante - ha dichiarato Savino -, in una città come Viareggio, dove vivo, pensare ai disabili residenti, ma anche ad un turismo accessibile per la disabilità, portando avanti progetti per l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche".



Savino, ha sponsorizzato la proposta ''no-stress per disabili in zone ztl ''cioè una banca dati nazionale, dove iscrivendosi con il tagliando e la propria targa auto, permetterà di poter circolare liberamente in tutta la provincia senza avvisare continuamente i Comuni sugli spostamenti, riducendo quindi tutta la parte burocratica.



"Questo mio progetto - ha ripreso Savino - è stato approvato dalla Regione Lombardia e Veneto. In Versilia a breve partirà in via sperimentale nei Comuni di Pietrasanta, e Forte dei Marmi, con astensione (in sede di unione dei Comuni) di Camaiore e Viareggio".



Savino, impegnato a pieno ritmo sui diritti dei disabili, si è reso anche disponibile ad una candidatura con "Cambiamo!" alle elezioni di Viareggio per portare avanti queste battaglie troppo spesso demandate e poi trascurate da altri. Il suo moto è ''non vado come politico ma credo di rappresentare tante persone disabili come il sottoscritto, sono lieto e orgoglioso di metterci del mio". "Ad esempio, su Viareggio, sarebbe importante una consulta per disabili, nominando una figura che faccia da garante e intermediario per disabili con gli uffici comunali e del sociale".



Soddisfazione è arrivata anche dal coordinatore provinciale Simone Simonini: "Savino è una buona persona che sono sicuro darà il massimo per questa tematica. Siamo orgogliosi di averlo in squadra, al servizio delle politiche per i disabili in tutta la Provincia di Lucca, dove per "Cambiamo!" si occuperà di disabilità, formando un coordinamento Provinciale con tutte le zone".