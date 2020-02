Codice giallo per vento e mareggiate esteso fino al 27 febbraio

Altre notizie brevi

mercoledì, 26 febbraio 2020, 16:26

Dal 1° febbraio alle 11 di stamani, mercoledì 26 febbraio, sono stati 363 i campioni testati per il Covid-19, il nuovo Coronavirus, nei tre laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliero-universitarie di Careggi, Pisa e Siena.

mercoledì, 26 febbraio 2020, 15:17

Negli ospedali toscani sono disponibili 209 letti di malattie infettive e 445 letti di terapia intensiva e sub-intensiva. Ne ha dato notizia l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi nella comunicazione fatta ieri sera in Consiglio regionale sull'emergenza Coronavirus.

mercoledì, 26 febbraio 2020, 15:15

Nell’ultimo mese, dal 25 gennaio ad oggi, 26 febbraio, Estar (Ente di supporto tecnico amministrativo regionale) ha consegnato a tutte le Aziende sanitarie della Toscana quantità consistenti di prodotti utilizzati normalmente dal sistema sanitario, ma che in questa particolare contingenza sono oggetto di specifica attenzione.

martedì, 25 febbraio 2020, 14:11

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per vento forte e mareggiate con validità dalle ore 7 alle ore 20 di domani, mercoledì 26 febbraio. L’allerta per vento riguarda tutto il tratto di costa e l’immediato entroterra compreso tra la foce dell’Arno e la Maremma;...

martedì, 25 febbraio 2020, 12:02

Chi ha fatto il servizio civile ha più possibilità di trovare lavoro: è il risultato di uno studio condotto sulla popolazione dei giovani toscani dal quale è nato il libro "Sviluppare valore nell'esperienza sul campo. Gli effetti del Servizio Civile in Toscana" di Valerio Martinelli e Alessandro Zuti edito da Franco...

martedì, 25 febbraio 2020, 10:39

Limitare gli accessi al pronto soccorso se non per i casi di effettiva gravità e contattare i pediatri di famiglia disponibili anche nel week end: è questo l'invito alle famiglie che arriva dal Meyer, in base alle indicazioni ministeriali e regionali.

martedì, 25 febbraio 2020, 08:21

Il consiglio federale di Comitato Libertà Toscana interviene sulla fine della collaborazione con i promotori del “Buon Vivere”."Comitato Libertà Toscana e il mondo di attivisti civici, ambientalisti e autonomisti che hanno condiviso con noi, sin dal 27 giugno 2019, la nostra idea di “Libera Toscana” (https://www.comitatolibertatoscana.eu/libera-toscana-avvio/) - si legge nel...

lunedì, 24 febbraio 2020, 16:24

Viste le disposizioni di Ministero e Regione Emilia-Romagna in materia di Corona Virus, il Parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano ha stabilito di rimandare a data da destinarsi diverse attività in calendario previste per questa settimana. In particolare sono stati sospesi i soggiorni didattici di Neve Natura.

lunedì, 24 febbraio 2020, 13:00

«Regione e Asl assicurino dotazioni di protezione massime per tutti coloro che operano in prima linea rispetto alle possibilità di contagio da Covid-19 come sanitari, operatori di sportelli pubblici e front office in generale, polizie locali, operatori ecologici...» A chiedere un intervento massivo di protezione per le categorie di lavoratori e professionisti chiamati ad attività...

domenica, 23 febbraio 2020, 15:15

I casi positivi di Covid-19 verranno comunicati direttamente dal capo della Protezione civile nazionale, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus.