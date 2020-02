Il Nuovo Sindacato Carabinieri querela per diffamazione Achille Lauro

Altre notizie brevi

venerdì, 14 febbraio 2020, 11:07

Savino Lorusso di Viareggio si occuperà delle problematiche legate alla disabilità per "Cambiamo!". Una tematica alla quale "Cambiamo!" tiene molto, soprattutto per rendere giustizia a situazioni troppo spesso trascurate. Da lì è nata l'idea di creare una sezione sulla disabilità gestito in toto da persone che vivono quotidianamente queste difficoltà."È importante -...

giovedì, 13 febbraio 2020, 11:26

Il settore agricolo toscano vive da anni un periodo di crisi. Nel 2019 nella regione sono 37.356 [1] le imprese attive di “agricoltori, allevatori, attività di caccia e servizi connessi”, in calo del -1,3% rispetto al 2018 e del -9,2% sul 2010. Un dato, quest’ultimo, comunque meno critico rispetto alla media nazionale (-14,5%). Una fotografia, quella evidenziata dallo Studio Legale Lacalandra di Milano, specializzato...

mercoledì, 12 febbraio 2020, 11:33

"Salvaguardare l'ambiente significa innanzitutto salvaguardarne l'equilibrio. In questo momento invece siamo in una situazione che mette costantemente a rischio l'ecosistema naturale per l'eccessiva presenza di ungulati che, oramai totalmente fuori controllo, stanno distruggendo non solo le nostre produzioni ma anche la possibilità di gestire in maniera sostenibile l'agricoltura e quindi...

lunedì, 10 febbraio 2020, 17:18

Quest'oggi è nata ufficialmente a Milano la Lega Toscana Salvini Premier ed i soci fondatori sono stati, l'Onorevole Susanna Ceccardi, la Senatrice Tiziana Nisini, i Consiglieri regionali Elisa Montemagni e Jacopo Alberti ed Elena Vizzotto, legale rappresentante e responsabile amministrativo del nuovo partito. Assieme alla Lega Toscana sono state istituite anche...

lunedì, 10 febbraio 2020, 16:02

«Se la neve sotto i 1800 metri di altitudine non regge più, effettivamente spararla diventa inutile. Si generano perdite e si stressa l'ambiente, con un danno cui si aggiunge la beffa di non riuscire comunque ad attrarre sciatori.

domenica, 9 febbraio 2020, 14:58

Codice giallo per vento e mareggiate per la giornata di domani. E’ stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Il codice giallo per vento ha validità dalle ore 6 fino alla mezzanotte di domani e riguarda il tratto di costa compreso tra la foce dell’Arno e Piombino (incluso...

venerdì, 7 febbraio 2020, 15:13

C'è tempo fino al 14 febbraio per presentare la candidatura alla carica di consigliera/e di parità per la provincia di Lucca.

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:02

Ha dato battaglia il consigliere regionale Roberto Salvini (Gruppo misto) oggi in Commissione agricoltura e attività faunistico venatoria sulla proposta di legge 314 presentata da Tommaso Fattori (Sì Toscana a Sinistra). Fattori ha infatti chiesto di tagliare completamente i contributi destinati alle associazioni venatorie, contributi che fino a oggi sono pagati solo...

martedì, 4 febbraio 2020, 18:15

Venti milioni in tre anni. La Regione tende una mano ai piccoli comuni toscani e in misura ancora maggiore a quelli che vivono situazioni di disagio o che si trovano nelle cosiddette aree interne. Le risorse sono state stanziate con la legge di bilancio 2020: una proposta della giunta, approvata...

martedì, 4 febbraio 2020, 16:40

Ancora vento forte da nord est nelle giornate di oggi, martedì 4 febbraio, e per domani. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo per vento fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 5 febbraio su tutta la Toscana.