Maltempo, vento sulla Toscana

Altre notizie brevi

martedì, 4 febbraio 2020, 08:00

Piccola scossa di terremoto di magnitudo ML 1.1 con epicentro a 4 km ad est di Pescaglia, registrata ieri, poco prima delle 16. A segnalarlo il primo cittadino del comune, Andrea Bonfanti, che però ha rassicurato: "Non si registra alcun tipo di danno vista la lieve entità del fenomeno. Per...

sabato, 1 febbraio 2020, 08:24

Lunedì 17 febbraio il gruppo “Un futuro per Bagni di Lucca- Gemignani sindaco" insieme ai consiglieri comunali Laura Lucchesi e Claudio Gemignani presenteranno il senatore massimo Mallegni (Forza Italia) a Bagni di Lucca: il programma di dividerà in due parti, con alle ore 19:30 una cena da “Pippo's” (costo 20...

venerdì, 31 gennaio 2020, 14:54

Da sabato 1 febbraio il servizio di cattura di cani vaganti nei comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia e Pescaglia, sarà svolto dal canile Rifugio Valdiflora chiamando i numeri della polizia municipale o delle altre forze dell’ordine come avveniva fino ad oggi.

venerdì, 31 gennaio 2020, 14:50

Poste Italiane informa che le pensioni del mese di febbraio verranno messe in pagamento nei 128 Uffici Postali della provincia di Lucca a partire da sabato 1 febbraio.

venerdì, 31 gennaio 2020, 09:35

Nuova tranche di risorse per il piano piccoli cantieri dei Comuni italiani, avviato lo scorso anno e rifinanziato con la Legge di bilancio per il 2020, che avranno a disposizione 500 milioni di euro all'anno fino al 2024 per realizzare interventi di messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio...

giovedì, 30 gennaio 2020, 11:22

"Serve che le istituzioni garantiscano il massimo di trasparenza e di informazione corretta sul Coranavirus e la sua diffusione perché altrimenti invece di aiutare i cittadini si incentiverà la paura con gravi ripercussioni anche sulla nostra economia" questo l'appello del presidente di Confagricoltura Toscana Marco Neri.

mercoledì, 29 gennaio 2020, 17:13

EnalCaccia provinciale di Lucca interviene sulle affermazioni della senatrice della Lega Rosellina Sbrana sulla caccia.

martedì, 28 gennaio 2020, 16:13

Per fermare la strage senza precedenti provocata dalla cimice killer dei campi, migliaia di agricoltori della Coldiretti delle diverse regioni con i trattori si mobilitano mercoledì 29 gennaio dalle ore 9,30 a Verona in occasione della apertura della Fieragricola, la più grande manifestazione dedicata al settore in Italia, dove sono...

martedì, 28 gennaio 2020, 15:00

“La Toscana vuol confermare la sua vocazione all’apicoltura cercando di essere sempre più vicina alle esigenze dei produttori, specie in un periodo delicato come quello attuale nel quale i cambiamenti climatici arrecano gravi danni alle produzioni”.

martedì, 28 gennaio 2020, 13:52

La Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato fino alle 18 di domani, mercoledì 29 gennaio, il codice giallo per vento e mareggiate emesso su gran parte della Toscana, ad eccezione della zona meridionale. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del...