Nasce a Milano la Lega Toscana Salvini Premier

Altre notizie brevi

lunedì, 10 febbraio 2020, 16:02

«Se la neve sotto i 1800 metri di altitudine non regge più, effettivamente spararla diventa inutile. Si generano perdite e si stressa l'ambiente, con un danno cui si aggiunge la beffa di non riuscire comunque ad attrarre sciatori.

domenica, 9 febbraio 2020, 14:58

Codice giallo per vento e mareggiate per la giornata di domani. E’ stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Il codice giallo per vento ha validità dalle ore 6 fino alla mezzanotte di domani e riguarda il tratto di costa compreso tra la foce dell’Arno e Piombino (incluso...

venerdì, 7 febbraio 2020, 15:13

C'è tempo fino al 14 febbraio per presentare la candidatura alla carica di consigliera/e di parità per la provincia di Lucca.

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:02

Ha dato battaglia il consigliere regionale Roberto Salvini (Gruppo misto) oggi in Commissione agricoltura e attività faunistico venatoria sulla proposta di legge 314 presentata da Tommaso Fattori (Sì Toscana a Sinistra). Fattori ha infatti chiesto di tagliare completamente i contributi destinati alle associazioni venatorie, contributi che fino a oggi sono pagati solo...

martedì, 4 febbraio 2020, 18:15

Venti milioni in tre anni. La Regione tende una mano ai piccoli comuni toscani e in misura ancora maggiore a quelli che vivono situazioni di disagio o che si trovano nelle cosiddette aree interne. Le risorse sono state stanziate con la legge di bilancio 2020: una proposta della giunta, approvata...

martedì, 4 febbraio 2020, 16:40

Ancora vento forte da nord est nelle giornate di oggi, martedì 4 febbraio, e per domani. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo per vento fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 5 febbraio su tutta la Toscana.

martedì, 4 febbraio 2020, 08:00

Piccola scossa di terremoto di magnitudo ML 1.1 con epicentro a 4 km ad est di Pescaglia, registrata ieri, poco prima delle 16. A segnalarlo il primo cittadino del comune, Andrea Bonfanti, che però ha rassicurato: "Non si registra alcun tipo di danno vista la lieve entità del fenomeno. Per...

lunedì, 3 febbraio 2020, 14:01

Rinforzano i venti occidentali sulla Toscana e per domani, martedì 4 febbraio, si prevede il transito di un fronte freddo con afflusso d'aria fredda di origine polare che porteranno sulla regione precipitazioni poco significative ma forti venti da ovest nord-ovest.

sabato, 1 febbraio 2020, 08:24

Lunedì 17 febbraio il gruppo “Un futuro per Bagni di Lucca- Gemignani sindaco" insieme ai consiglieri comunali Laura Lucchesi e Claudio Gemignani presenteranno il senatore massimo Mallegni (Forza Italia) a Bagni di Lucca: il programma di dividerà in due parti, con alle ore 19:30 una cena da “Pippo's” (costo 20...

venerdì, 31 gennaio 2020, 14:54

Da sabato 1 febbraio il servizio di cattura di cani vaganti nei comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia e Pescaglia, sarà svolto dal canile Rifugio Valdiflora chiamando i numeri della polizia municipale o delle altre forze dell’ordine come avveniva fino ad oggi.