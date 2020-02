Strade Sicure, 600 mila euro quest'anno e 10 milioni in 5 anni per le manutenzioni straordinarie

Altre notizie brevi

sabato, 29 febbraio 2020, 18:42

In tutti gli ambiti territoriali dell’Asl Toscana nord ovest sono in atto misure precauzionali e preventive finalizzate a prevenire la diffusione del Coronavirus – “Covid-19”.

sabato, 29 febbraio 2020, 16:09

"Presidente Berlusconi proponga agli alleati e sostenga la candidatura a governatore della Regione Toscana di Massimo Mallegni": con una lettera firmata dal coordinamento della provincia di Lucca, i forzisti hanno chiesto ufficialmente al Presidente Berlusconi proporre il tre volte sindaco di Pietrasanta, oggi senatore, quale candidato di tutto il centro destra.

sabato, 29 febbraio 2020, 16:05

Coronavirus, ecco l'intervento del presidente della sezione Lapidei di Confindustria Toscana Nord Fabrizio Palla.

sabato, 29 febbraio 2020, 09:46

Paure irrazionali riguardo alla diffusione del coronavirus Covid-19 rischiano di danneggiare gravemente il settore moda italiano. Un settore che, nel suo complesso, rimane anche in questo difficile periodo attivo e produttivo, ma che potrebbe risentire in maniera pesante di un clima dominato da ansie non sorrette (anzi, in buona parte...

venerdì, 28 febbraio 2020, 18:54

Nel primo pomeriggio di oggi, a seguito di comunicazione ricevuta da parte dell'Azienda Asl Toscana Nord Ovest Dipartimento di Prevenzione Area Funzionale di Igiene Pubblica e Nutrizione, Zona Lunigiana, il sindaco di Pontremoli ha provveduto a far notificare ad una concittadina pontremolese ordinanza restrittiva per l'avvio della misura della quarantena presso la propria...

venerdì, 28 febbraio 2020, 16:55

Coronavirus; un tema che sta mettendo a dura prova le imprese del turismo associate a Confindustria Toscana Nord, e che chiedono allo Stato e alla Regione ogni sostegno per l'immediato e per le prevedibili conseguenze che I provvedimenti, assunti in via di estrema urgenza a tutela della salute pubblica, avranno...

venerdì, 28 febbraio 2020, 15:07

“Cna ha sollecitato l’adozione di un piano di azione energico ed immediato per limitare anche in Toscana i danni diretti e indiretti che l’emergenza Coronavirus sta producendo per tutte le attività economiche, e abbiamo chiesto al Governo l’impegno a non circoscrivere gli interventi alle sole imprese situate nei comuni che...

giovedì, 27 febbraio 2020, 19:23

Nelle prime ore di oggi il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini ha firmato una ordinanza per disporre nei confronti di cinque soggetti che si trovano su territorio di Massarosa la misura della permanzenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. I soggetti provengono dalla zona rossa della Lombardia dove si è diffusa la malattia infettiva...

giovedì, 27 febbraio 2020, 16:25

Il rapido aumento della nuvolosità porterà, a partire dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 febbraio, possibili temporali e rovesci, con occasionali colpi di vento e grandinate, che potranno verificarsi con più probabilità nelle zone settentrionali della regione.

giovedì, 27 febbraio 2020, 15:07

“Negli ultimi tre anni la popolazione di cinghiali in Toscana si è fortemente ridotta e le stime dei danni registrati si sono più che dimezzate. Questi sono i risultati ufficiali conseguiti con gli interventi messi in atto negli ultimi 4 anni.