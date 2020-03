Ascit, ulteriori misure di prevenzione

Altre notizie brevi

mercoledì, 11 marzo 2020, 22:13

Anche l’associazione sportiva “L’Apuano Appeso” comunica che ha sospeso ogni attività. Inoltre da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano arriva il caldo appello a tutti gli appassionati dell’arrampicata, della montagna, della grotta o della forra, di annullare ogni uscita e di rimanere a casa.

mercoledì, 11 marzo 2020, 17:04

E’ di 8 milioni di euro il nuovo stanziamento deciso dalla giunta regionale su proposta dell’assessore all’agricoltura, Marco Remaschi, per permettere il finanziamento di altri 109 progetti di investimento nelle imprese agricole e forestali.

mercoledì, 11 marzo 2020, 12:07

Da oggi, mercoledì 11 marzo, la pizzeria l'Alpino di Monsagrati, consegna le pizze a domicilio (COVID -19) dalle ore 18 alle ore 21. Non occorre recarsi direttamente sul posto ma basta chiamare il numero 0583/38030 che si trova sulla pagina Facebook del locale.

mercoledì, 11 marzo 2020, 12:07

Sollevata e più tranquilla anche la segreteria provinciale Ugl di Lucca per i suoi iscritti e per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria interessata dopo il raggiungimento dell'accordo regionale per la salvaguardia dei lavoratori delle cooperative toscane interessati dalle chiusure e sospensioni previste dal decreto del governo per contenere il...

martedì, 10 marzo 2020, 19:29

Sistema Ambiente S.p.A., vista la particolare situazione di emergenza connessa al diffondersi dell'epidemia "COVID 19" e a seguito dei provvedimenti emanati dal Governo (DPCM 9 marzo 2020) e dalle Autorità Competenti, comunica di sospendere fino al 3 Aprile, il servizio di spazzamento meccanizzato nei comuni di Barga e Coreglia e...

martedì, 10 marzo 2020, 15:45

L'Unione dei Comuni della Mediavalle, tramite la propria pagina Facebook, segnala un probabile tentativo di truffa in Valle del Serchio: "Ci segnalano che sedicenti operatori si stanno presentando presso le abitazioni di alcuni cittadini con la motivazione di fare la prova tampone per l’infezione da Coronavirus. Nessun ente pubblico o privato...

martedì, 10 marzo 2020, 14:43

Alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’attuale situazione di criticità a livello nazionale, al fine di ridurre il rischio di contagio del Coronavirus e limitarne la diffusione sul territorio, Ascit servizi ambientali spa ha deciso di adottare una serie di misure preventive interne ed esterne.

martedì, 10 marzo 2020, 11:26

Commercio: in una lettera inviata alle controparti e alle associazioni di categoria (Confcommercio Toscana, Confesercenti Toscana, Confartigianato Toscana, CNA Toscana, Unioncamere Toscana, Confapi Toscana, Confindustria Toscana, Lega Cooperative Toscana, A.N.C.C., Federdistribuzione, Carrefour, Esselunga, Coin, Conbipel, Ikea, Leroy Merlin, Metro, Oviesse, Pam Panorama, Penny Market, Rinascente, Zara), i sindacati Filcams Cgil Toscana, Fisascat Cisl...

venerdì, 6 marzo 2020, 15:48

La presidente di Confartigianato Imprese Lucca, Michela Fucile, comunica che sono state avanzate al Governo numerose richieste a favore delle imprese artigiane per affrontare le problematiche legale all’emergenza coronavirus.

venerdì, 6 marzo 2020, 13:15

Sono esattamente 15.928 le donne imprenditrici (titolari, socie, amministratrici, etc.) in provincia di Lucca a fine 2019, il 29,3% delle persone con cariche all'interno delle imprese attive in provincia, un valore, che ha registrato un lievissimo calo nel corso dell'ultimo anno (-38 unità; -0,2%), ma che ha tenuto maggiormente rispetto...