Bonifica: la scadenza del tributo spostata al 30 aprile

Altre notizie brevi

giovedì, 19 marzo 2020, 18:34

Appello del presidente Rossi per un ‘prestito di solidarietà’ alle aziende che usano, per i loro processi, mascherine con filtro FFP2 e FFP3 e i cui stabilimenti in questo momento sono magari chiusi. “Prestate i dispositivi che avete in magazzino al Servizio sanitario nazionale - propone Rossi - e quando...

giovedì, 19 marzo 2020, 18:09

Il presidente Rossi l’aveva anticipato domenica scorsa, il 15 marzo, quando montava la polemica da parte di infermieri e medici sulle mascherine chirurgiche della Protezione Civile nazionale e sulla loro adeguatezza. Ed eccole le istruzioni toscane all’uso dei vari dispositivi, allegate alla nuova ordinanza (la n.

giovedì, 19 marzo 2020, 17:55

È prorogata fino al 30 giugno 2020 la validità delle autocertificazioni delle fasce di reddito (ERA, ERB, ERC) utili per le prestazioni rese in ambito sanitario, in scadenza il 31 marzo 2020.La proroga è stata stabilita con Ordinanza del presidente della Giunta regionale n.

giovedì, 19 marzo 2020, 16:23

L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che i certificati si esenzione per reddito in scadenza al 31 marzo 2020 sono validi fino al 15 giugno 2020. Lo ha stabilito l'articolo 103 del decreto legge numero 18 del 17 marzo scorso (Cosiddetto "Decreto Cura Italia") che all'articolo 103 riporta testualmente "Tutti i certificati, attestati,...

mercoledì, 18 marzo 2020, 18:21

Sarà un’azienda toscana leader nella diagnostica, che lavora in stretta collaborazione con l’Istituto Spallanzani di Roma, a fornire alla Regione Toscana, in una logica di prossimità, i test sierologici per la diagnosi del Covid-19. Anzi, la svolta a favore di uno screening di massa con questa procedura, annunciata ieri dal...

mercoledì, 18 marzo 2020, 16:03

Data la situazione emergenziale per il Covid-19 il Consorzio di Bonifica ha deciso di posticipare di un mese la scadenza per la presentazione delle domande che riguardano la selezione per il nuovo Dirigente.La scadenza del bando, fissata per il 17 marzo scorso, viene quindi posticipata al 17 aprile.

mercoledì, 18 marzo 2020, 15:49

Buoni elettronici per i celiaci prorogati di un mese. Per limitare al massimo gli spostamenti della popolazione, ma comprendendo anche la necessità di dover andare incontro nel miglior modo possibile alle esigenze di tutti i pazienti toscani, l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, in collaborazione con il settore Sanità...

mercoledì, 18 marzo 2020, 15:20

I dipendenti di Sistema Ambiente saranno coperti da una polizza assicurativa per i rischi da Covid-19. L'intento dell'azienda di igiene ambientale, che ha sottoscritto l'accordo, è quello di garantire un sostegno economico tangibile agli eventuali contagiati da coronavirus.

martedì, 17 marzo 2020, 19:45

“La sanità toscana si conferma come un vero e proprio patto per la salute, un patto collettivo e in questo momento ci sentiamo comunità più di sempre”.

martedì, 17 marzo 2020, 17:42

Per effetto dei recenti Dpcm emanati dal Governo, tesi a contrastare il diffondersi del coronavirus Covid-19, i tirocini non curriculari sono sospesi, in Toscana, dallo scorso 10 marzo fino al prossimo 3 aprile.