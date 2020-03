"Castelnuovo nel Mondo": ospite Paolo Andreucci

domenica, 1 marzo 2020, 18:48

Archiviato l'incontro di sabato 22 febbraio con Simone Fluperi cresce la trepida attesa per il secondo appuntamento di "Castelnuovo nel Mondo", il "talk show" organizzato dall'amministrazione comunale in cui gli invitati sono concittadini che hanno avuto una carriera di successo lontano dal luogo natio.

Questo secondo incontro segna due novità assolute: la prima è che il personaggio in questione è il primo fra i dodici che hanno frequentato la sala Suffredini in qualità di invitati a Castenuovo nel mondo a rappresentatre il mondo dello sport , la seconda è che l'incontro si svolgerà in prima serata in un giorno feriale per venire incontro ai bisogni lavorativi dell'ospite .

In casi normali questo potrebbe rappresentare un'ostacolo al successo della serata ma, vista la fama di Paolo Andreucci siamo sicuri che non lo sarà. Il secondo ospite 2020 sarà infatti proprio il noto pilota rallista castelnuovese che ha conquistato ben 11 volte il titolo tricolore e conseguito un numero incalcolabile di vittorie in gare ufficiali. Un vero e proprio idolo locale che ha fans anche lontano dalla Garfagnana non solo per le sue qualità sportive ma anche e soprattutto per quelle umane .

Paolo Andreucci sarà dunque l'ospite speciale di Castelnuovo nel mondo mercoledì 4 marzo alle 21,00 presso la Sala Suffredini dove si racconterà in un colloquiale evento fra amici , chi non potrà essere presente avrà comunque modo di rivivere la serata sul canale youtube del Comune di Castelnuovo in cui sarà caricata , nei giorni a venire, assieme agli appuntamenti trascorsi.