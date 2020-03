Commercio, Cgil-Cisl-Uil Toscana chiedono misure precauzionali per lavoratori e clienti

Altre notizie brevi

martedì, 10 marzo 2020, 15:45

L'Unione dei Comuni della Mediavalle, tramite la propria pagina Facebook, segnala un probabile tentativo di truffa in Valle del Serchio: "Ci segnalano che sedicenti operatori si stanno presentando presso le abitazioni di alcuni cittadini con la motivazione di fare la prova tampone per l’infezione da Coronavirus. Nessun ente pubblico o privato...

martedì, 10 marzo 2020, 14:43

Alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’attuale situazione di criticità a livello nazionale, al fine di ridurre il rischio di contagio del Coronavirus e limitarne la diffusione sul territorio, Ascit servizi ambientali spa ha deciso di adottare una serie di misure preventive interne ed esterne.

venerdì, 6 marzo 2020, 15:48

La presidente di Confartigianato Imprese Lucca, Michela Fucile, comunica che sono state avanzate al Governo numerose richieste a favore delle imprese artigiane per affrontare le problematiche legale all’emergenza coronavirus.

venerdì, 6 marzo 2020, 13:15

Sono esattamente 15.928 le donne imprenditrici (titolari, socie, amministratrici, etc.) in provincia di Lucca a fine 2019, il 29,3% delle persone con cariche all'interno delle imprese attive in provincia, un valore, che ha registrato un lievissimo calo nel corso dell'ultimo anno (-38 unità; -0,2%), ma che ha tenuto maggiormente rispetto...

giovedì, 5 marzo 2020, 20:36

Nei prossimi giorni cesseranno gli incarichi di alcuni medici di famiglia. In particolare termineranno la loro attività:- nell’ambito livornese Fabrizio Cioni (20 marzo) ed Emanuele Tattanelli (21 marzo);- nell’ambito di Cecina Paolo Pifferi (1° aprile);- nell'ambito territoriale Lucca 1 (Lucca e Pescaglia) Pier Luigi Gallia (30 marzo);- nell'ambito territoriale Lucca...

giovedì, 5 marzo 2020, 19:34

Il cantautore lucchese Andrea Brunini riprende la sua attività di live con il primo tour live dell’anno 2020 del quale condividiamo con piacere le date, anche se le prime due programmate per il 6 Marzo - La Daresena –Castiglione del Lago (PG) e 7 Marzo- Grindhouse- Castelnuovo Garfagnana, sono state...

giovedì, 5 marzo 2020, 17:26

Il comune di Pieve Fosciana ha comunicato che la cerimonia di intitolazione del Parco comunale al dottor Roberto Nobili, programmata per sabato 7 marzo, è stata rinviata a data da destinarsi.

giovedì, 5 marzo 2020, 16:10

Il Consorzio 1 Toscana Nord, aderisce alla giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili “m’illumino di meno”, lanciata da Caterpillar e Radio2, programmata per domani (venerdì 6 marzo). L’Ente continua a sensibilizzare e coinvolgere i cittadini, attraverso la condivisione delle azioni già intraprese per l’ambiente.

mercoledì, 4 marzo 2020, 20:50

Visto il Decreto del Consiglio dei Ministri, che sarà emanato in serata, in cui si sospendono tutte le manifestazioni in cui si prevedano affollamenti di persone, vista la notorietà di Paolo Andreucci e la possibilità che tale affollamento si verifichi o, di contro la paura, per quanto ingiustificata, possa limitare...

mercoledì, 4 marzo 2020, 17:37

Contolli a tappeto per tutti a tutti gli ingressi dei 41 presìdi ospedalieri della Toscana con stop all’accesso di chi manifesta sintomi riconducibili al coronavirus e attività medico chirurgica ridotta al 25%, con l’effettuazione delle sole prestazioni d’urgenza e di quelle legate alle patologie oncologiche.