Coronavirus: appello del presidente Rossi perchè i sanitari pensionati tornino in servizio

Altre notizie brevi

martedì, 24 marzo 2020, 20:37

“Sono due i pilastri che ci stanno consentendo di tenere testa a questa dura emergenza. Ci sono innanzitutto la forza e la dedizione delle donne e degli uomini del sistema sanitario toscano. E poi c’è il grande senso di collaborazione e responsabilità del mondo produttivo che è proprio di questa terra.

martedì, 24 marzo 2020, 17:03

Arriveranno domani pomeriggio, mercoledì 25 marzo, a Malpensa, dove troveranno ad accoglierli sulla pista il presidente Enrico Rossi, assieme all’ambasciatore della Cina in Italia Li Junhua, al console generale della Cina a Firenze Wang Wengang, e al consigliere scientifico dell’ambasciata cinese Sun Chengyong.

martedì, 24 marzo 2020, 16:29

Ossigeno e orizzonti, occasioni per viaggiare con la mente, nutrire l’anima, allacciare rapporti nuovi e inediti. Tutto questo fa Cultura è rete, la nuovissima piattaforma che la Regione Toscana mette a disposizione di tutti gratuitamente.

martedì, 24 marzo 2020, 15:52

"Le misure introdotte dal governo con l'ultimo decreto potrebbero colpire circa un terzo dell'economia toscana. Si tratta di una stima incerta anche perché, come noto, alcune imprese che appaiono a prima vista non essenziali potrebbero diventarlo perché interdipendenti con le filiere individuate come essenziali e perché, all'opposto, alcune attività considerate...

martedì, 24 marzo 2020, 13:00

Così il segretario generale della Uila-Uil Toscana Eleonora Tomba: "Come Uila siamo assolutamente concordi con le proposte presentate al Governo dall'Assessore all'agricoltura e foreste della Regione Toscana Marco Remaschi per far sì che il decreto Cura Italia consenta di avere un sosegno al reddito anche a coloro che oggi ne sono esclusi.

martedì, 24 marzo 2020, 11:44

Poiché nell’allegato al DPCM 22 marzo 2020, non sono riportati i codici di diverse attività, tra cui le lavanderie, pur essendo ricomprese dal DPCM 11/03/2020 (allegato 2); deve ritenersi che tali esercizi possono rimanere aperti.

martedì, 24 marzo 2020, 11:21

Sono 540 ventilatori richiesti per reparti di terapia intensiva di tutta la Toscana, ma non ci sono aziende in grado di metterli a disposizione in tempi brevi. L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze raccoglie e si fa portavoce delle osservazioni che arrivano dagli ingegneri clinici e dai professionisti che lavorano nelle...

lunedì, 23 marzo 2020, 20:19

Tre coordinatori, uno per ogni Asl territoriale, avranno il compito di organizzare al meglio l’utilizzo dei posti di terapia intensiva in tutti gli ospedali delle rispettive aree vaste e in casi di necessita, attraverso il Cross di Pistoia, anche oltre i confini delle singole aziende.

lunedì, 23 marzo 2020, 18:35

Ieri è stato varato dal Consiglio dei Ministri che riduce, ulteriormente, il numero delle attività che si possono esercitare e proroga anche le misure finora vigenti la cui efficacia sarebbe terminata il 25 marzo prossimo, al 3 aprile.

lunedì, 23 marzo 2020, 17:58

Nell'area di riferimento di Confindustria Toscana Nord - le province di Lucca, Pistoia e Prato - gli effetti del decreto del 22 marzo sulla chiusura delle fabbriche si faranno sentire con grande intensità.Da un calcolo del Centro studi di Confindustria Toscana Nord emerge che, limitandosi al manifatturiero, le imprese classificate...