Coronavirus, in Toscana cinque letti di terapia intensiva a disposizione della Lombardia

Altre notizie brevi

lunedì, 2 marzo 2020, 19:36

Coronavirus, coppia di Capannori in quarantena a titolo precauzionale. Lo ha scritto il sindaco di Capannori Luca Menesini nel suo profilo facebook:

lunedì, 2 marzo 2020, 19:28

Al momento non si sono altri casi sospetti positivi di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest, che rimangono quindi quattro.

lunedì, 2 marzo 2020, 18:44

In ottemperanza alle raccomandazioni ministeriali rivolte al contrastare la diffusione del coronavirus, al fine di evitare lunghe code nelle sale di attesa, la Misericordia di Borgo a Mozzano ha stabilito che i prelievi ematici presso gli ambulatori di Borgo a Mozzano e Valdottavo, saranno effettuati su appuntamento.

lunedì, 2 marzo 2020, 18:40

Ridurre il più possibile le visite agli anziani ricoverati nelle Residenze sanitarie assistite, possibilmente limitandole a una sola persona al giorno per ciascun ospite ricoverato, per ridurre al minimo i rischi di diffusione del contagio da coronavirus proprio in quelle fasce di popolazione più vulnerabili, per l'età avanzata e l'eventuale...

lunedì, 2 marzo 2020, 18:35

Le funzioni sanitarie nelle strutture del pre-triage sono garantite dal personale sanitario dipendente del Servizio sanitario regionale. Quello dei volontari, che la Regione ringrazia per il grande lavoro che stanno svolgendo e per il prezioso contributo, è un servizio aggiuntivo.

lunedì, 2 marzo 2020, 16:34

Oggi il presidente della Regione Toscana firmerà una nuova ordinanza. Con questa disposizione, tutti gli stranieri soggiornanti nel territorio regionale per motivi di studio, ricerca e insegnamento e turismo avranno accesso ai percorsi di prevenzione e cura del Covid19 previsti dalle ordinanze nazionali e regionali sinora emanate.

lunedì, 2 marzo 2020, 16:23

Il comune di Pieve Fosciana intitolerà il parco adiacente al monumento ai Caduti alla memoria del dott. Roberto Nobili. Per l’occasione, sabato 7 marzo, si svolgerà una cerimonia al termine della quale verrà scoperta una lapide con l’intitolazione.

lunedì, 2 marzo 2020, 15:38

GAIA S.p.A. avvisa l'utenza residente nei comuni di Coreglia Antelminelli, Vagli e Careggine che, a causa di un errore dell'Istituto bancario affidatario del servizio di stampa, imbustamento e invio delle bollette, potrebbe essere recapitata due volte la stessa fattura.

lunedì, 2 marzo 2020, 13:29

Così Fabrizio Palla, presidente della sezione Lapidei e varie di Confindustria Toscana Nord: "Le pesanti difficoltà che stanno incontrando le nostre aziende hanno trovato una prima occasione di ascolto presso le istituzioni. Sabato scorso si è tenuta a Pietrasanta, presso il MuSA, una riunione delle aziende del settore lapideo della Versilia associate...

lunedì, 2 marzo 2020, 13:24

Luca Menesini, presidente della provincia di Lucca, esprime il suo cordoglio per la scomparsa del caporale Ivan J. Houston.