Coronavirus, Remaschi: “In una fase di mutate abitudini di spesa, sostenere i prodotti toscani”

Altre notizie brevi

venerdì, 20 marzo 2020, 18:58

Tutti al lavoro per produrre le mascherine in tessuto non tessuto “made in Tuscany” da distribuire a medici, infermieri ed operatori. E il presidente della Toscana Enrico Rossi ringrazia le piccole e medie imprese per la risposta veloce assicurata, facendo altrettanto con il mondo dell’alta moda.

venerdì, 20 marzo 2020, 18:33

“In Toscana partiamo con la prima fase di test sierologici che riguarderanno un campione di professionisti del mondo sanitario. Questi test saranno utilizzati per effettuare una prima valutazione del dosaggio anticorpale tra medici, infermieri, Oss, tecnici ed altri.

venerdì, 20 marzo 2020, 17:26

Queste sono le misure a sostegno della liquidità delle imprese hanno subito un calo del fatturato per cause direttamente o indirettamente correlate al Coronavirus

venerdì, 20 marzo 2020, 17:10

L'industria toscana considera il Decreto "Cura Italia" un doveroso e necessario primo passo; ma è una risposta che, se dovesse rimanere tale, sarebbe palesemente insufficiente e inadeguata ad affrontare questo drammatico momento che, correttamente, è stato paragonato ad una guerra.

venerdì, 20 marzo 2020, 16:31

Si è riunito ieri in web conference il ‘Team crisis management’, il gruppo di lavoro per organizzare un rilancio del turismo in Toscana. Un tavolo di coordinamento tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Associazioni di categoria del turismo, Anci Toscana, Comune di Firenze, Toscana Aeroporti, Autorità portuale...

giovedì, 19 marzo 2020, 18:34

Appello del presidente Rossi per un ‘prestito di solidarietà’ alle aziende che usano, per i loro processi, mascherine con filtro FFP2 e FFP3 e i cui stabilimenti in questo momento sono magari chiusi. “Prestate i dispositivi che avete in magazzino al Servizio sanitario nazionale - propone Rossi - e quando...

giovedì, 19 marzo 2020, 18:09

Il presidente Rossi l’aveva anticipato domenica scorsa, il 15 marzo, quando montava la polemica da parte di infermieri e medici sulle mascherine chirurgiche della Protezione Civile nazionale e sulla loro adeguatezza. Ed eccole le istruzioni toscane all’uso dei vari dispositivi, allegate alla nuova ordinanza (la n.

giovedì, 19 marzo 2020, 17:55

È prorogata fino al 30 giugno 2020 la validità delle autocertificazioni delle fasce di reddito (ERA, ERB, ERC) utili per le prestazioni rese in ambito sanitario, in scadenza il 31 marzo 2020.La proroga è stata stabilita con Ordinanza del presidente della Giunta regionale n.

giovedì, 19 marzo 2020, 16:23

L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che i certificati si esenzione per reddito in scadenza al 31 marzo 2020 sono validi fino al 15 giugno 2020. Lo ha stabilito l'articolo 103 del decreto legge numero 18 del 17 marzo scorso (Cosiddetto "Decreto Cura Italia") che all'articolo 103 riporta testualmente "Tutti i certificati, attestati,...

giovedì, 19 marzo 2020, 13:44

Si può pagare fino al 30 aprile la rata del contributo di bonifica che scadeva il 21 marzo. In considerazione della situazione legata all'emergenza COVID 19, il Consorzio bonifica 1 Toscana Nord sposta al 30 aprile la prossima scadenza del contributo, prevista per il 21 marzo.